Selbst bei ausgeschaltetem GPS: WhatsApp & Co. legen deinen Standort offen

Noch in den Anfangstagen des mobilen Internets, als Crazy Frog und angebliche Nacktscanner hoch im Kurs standen, warb man mit Software, die das Ausspionieren des Standorts eines Handys ermöglichen sollte. Heute, viele Jahre später, steht nun fest, dass es keiner zusätzlichen Programme auf dem Mobiltelefon bedarf. Die auf den meisten Smartphones installierten Instant-Messaging-Dienste – wie WhatsApp, Signal und Threema –, ermöglichen bereits konkrete Rückschlüsse auf den Aufenthaltsort.

Forscher entdecken Schwachstelle

Eine internationale Forschungsgruppe um Dr. Theodor Schnitzler von der Technischen Universität Dortmund stellte fest, dass die Zustellzeit einer Nachricht den Standort des Empfängers offenlegen kann. Die Dauer lässt sich dabei überaus einfach bestimmen, indem man die Zeit zwischen dem Erscheinen des ersten Häkchens (versandt) und des zweiten Häkchens (empfangen) misst.

Auch grundsätzliche Funktionsweise des Systems ist recht simpel. Die Forscher fanden zunächst heraus, dass sich einzelnen Empfängerländern charakteristische Zustellzeiten zuordnen ließen. Erstellt man eine Liste mit diesen charakteristischen Zeiten an (mittels Tests), kann man einen bestimmten Empfänger anschreiben und anhand der Zustelldauer seine Position bestimmen. Und zwar mit einer Genauigkeit von 74 Prozent (Signal und WhatsApp) respektive 84 Prozent (Threema). Dasselbe System funktioniert ferner auch auf regionaler Städte-Ebene. Hier sogar mit einer Akkuratesse von teilweise über 90 Prozent.

Jetzt weiterlesen WhatsApp sicher machen & vor Angreifern schützen: 6 wirksame Tricks

Rückschlüsse nur unter bestimmten Bedingungen möglich

Die entdeckte Schwachstelle verschafft nur eingeschränkt Zugang zu den Standortdaten des Empfängers. „Man kann mit der Zeitmessung keine Entfernungen bestimmen“, unterstreicht Schnitzler. „Wenn man aber bereits die üblichen Standorte des Smartphones kennt – zum Beispiel, weil man weiß, wo eine Person wohnt, arbeitet oder ins Fitnessstudio geht – kann man die charakteristische Dauer der Zustellbestätigung per Software messen und später mit dem Senden einer Nachricht an die Person herausfinden, ob sie sich gerade an einem dieser Orte befindet.“ Auch das allerdings nur, wenn die Kontaktliste des Empfängers die Nummer des Sender-Handys bereits enthält. Andernfalls wird keine Zustellbestätigung verschickt.

Eine mögliche Lösung für das Problem nennt die Forschungsgruppe um Schnitzler in einem umfassenden Paper. Demnach könne man die Zustellbestätigung mit einer zufälligen zeitlichen Verzögerung im Bereich weniger Sekunden versehen. Eine obligatorische Abschaltung der Zustellbestätigung ist daher nicht notwendig.