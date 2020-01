WhatsApp Pay: Geld verschicken statt Fotos

Wie der Nachrichtensender n-tv unter Berufung auf The Economic Times berichtet, habe Facebook-Chef Marc Zuckerberg Analysten angekündigt, WhatsApp Pay zu starten. Dabei sprach er von einem Start in mehreren Ländern in den kommenden sechs Monaten. Welche Länder dabei sein sollen, ließ er offen.

Der Plan bei WhatsApp Pay: Nutzer sollen „Geld so schnell wie ein Foto versenden“. Du kannst, wenn WhatsApp Pay gestartet ist – von Nutzer zu Nutzer mit dem Messenger Geld verschicken. So wie man es heute beispielsweise schon von PayPal kennt.

In Ländern wie Schweden ist das Bezahlen von Kleinstbeträgen per Handy unter Freunden aber auch zwischen Kunden und Restaurants und Geschäften üblich. Dass die EU nun plant, dem Kleingeld in der EU an den Kragen zu gehen, könnte einem solchen Dienst die Türen öffnen.

WhatsApp Pay Pilotphase in Indien

In Indien befindet sich WhatsApp Pay dem Bericht zufolge bereits in einer Pilotphase. Der Grund: Der Bezahldienst basiert auf dem indischen Unified Payments Interface – kurz UPI. Damit können WhatsApp-Nutzer ihr bestehendes Bankkonto mit WhatsApp verbinden. WhatsApp hat allein in Indien 400 Millionen aktive Nutzer.

Ob WhatsApp Pay das ebenfalls angekündigte Facebook Pay unterstützten oder ersetzen soll, ist unklar. WhatsApp gehört bekanntermaßen zu Facebook, hat aber eine andere strategische Ausrichtung als das ursprüngliche Internet-Baby von Marc Zuckerberg.

Alles rund um WhatsApp

Alles, was du sonst zu WhatsApp wissen musst, haben wir für dich in einem eigenen WhatsApp-Bereich zusammengestellt. Dort bekommst du neben den aktuellsten News auch die besten Tipps und Tricks rund um die Nutzung von WhatsApp. Und auch die schönen Sprüche zu jedem Anlass – egal ob zum Geburtstag, für deinen WhatsApp-Status oder zum bevorstehenden Karneval haben wir für dich zusammengestellt.