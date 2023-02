WhatsApp: Neue Funktionen machen den Messenger persönlicher und sicherer

WhatsApp führt immer wieder neue Funktionen ein, die den Benutzern mehr Möglichkeiten und Freiheiten in der Kommunikation geben sollen. Jetzt hat der Messenger gleich mehrere neue Funktionen eingeführt, die Kommunikation über den Messenger noch einfacher und persönlicher machen sollen. Auch deine Privatsphäre sollst du dank des neuen Updates noch einfacher schützen können.

Neue Status-Funktionen

Sprachnachrichten im Status

Sprachnachrichten sind fest in WhatsApp verankert. Manche lieben sie, andere gehen ihnen lieber aus dem Weg. Eines ist jedoch klar: Sprachnachrichten machen das kommunizieren für viele Menschen einfacher als herkömmlicher Text. So können beispielsweise Emotionen besser übermittelt werden und auch wer gerade beschäftigt ist kann schnell eine Sprachnachricht aufnehmen. Für viele Menschen sind Sprachnachrichten schlichtweg leichter zu nutzen, als getippter Text. Nun sollen Sprachnachrichten auch außerhalb privater Chats einen Platz finden.

Nutzer können zukünftig Sprachnachrichten in ihren Status einbinden. Die Sprachnachrichten können bis zu 30 Sekunden lang sein und verschwinden wie andere Stati nach 24 Stunden wieder. Meta hofft, dass Nutzer ihren Status durch die neue Funktion noch persönlicher gestalten können.

Schnelle Reaktionen

Neben der neuen Sprachfunktion kannst du schon bald noch einfacher auf den Status deiner Kontakte reagieren. Ähnlich wie bei Instagram gibt es nun die Möglichkeit, ganz einfach mit einem Emoji auf einen Status einzugehen. Natürlich bleibt die Möglichkeit, per Text auf den Status zu reagieren, erhalten. Die neue Funktion bietet lediglich eine zusätzliche, einfache Möglichkeit schnell mit anderen zu interagieren.

Des weiteren soll durch Status-Ringe künftig besser sichtbar sein, welche Kontakte einen neuen Status gepostet haben. Die Status-Ringe ähneln in ihrem Design dem von Instagram und sind am Profilbild sichtbar. So kannst du stets sehen, wer einen neuen Status gepostet hat, den du noch nicht gesehen hast. Dies soll verhindern, dass Status-Updates auf WhatsApp untergehen, wie es häufig der Fall ist.

Schutz deiner Privatsphäre

Nicht jeder Status, den du postest ist für jeden deiner Kontakte geeignet. WhatsApp hat dies erkannt und bietet dir nun eine neue Funktion, die dir dabei hilft deine Privatsphäre zu schützen. Beim Posten eines neuen Status kannst du jetzt festlegen, wer diesen sehen soll. So kannst du verhindern, das private Informationen an die falschen Personen gelangen und hast mehr Kontrolle darüber, wer Zugriff auf deinen Status hat. Deine Zielgruppe kann für jeden Status neu festgelegt werden, was die Funktion besonders flexibel macht.

Die neuen Funktionen sollen innerhalb der nächsten Wochen die Nutzer erreichen. Es könnte sogar sein, dass die Funktionen bei dir bereits aktiv sind. Laut Meta sollen die Funktionen für alle Nutzer verfügbar sein.