Neue WhatsApp-Funktion macht viele beliebte Apps überflüssig

WhatsApp entwickelt sich kontinuierlich weiter. Die Entwickler ergänzen beinahe wöchentlich neue Features, wie zuletzt die Möglichkeit, Sprachnachrichten im Status zu veröffentlichen. Nun wird eine weitere Funktion ausgerollt, die das Aus für zahlreiche andere Apps bedeuten könnte.

WhatsApps neue Funktion

Notizen-Apps sind im Grunde nichts Außergewöhnliches. Dennoch erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Denn so unspektakulär die meisten Notizen-Apps auch sein mögen, im Alltag sind sie dennoch oft unentbehrlich. Zumindest, wenn man seine Mitschriften in digitaler Form mit sich führen möchte. So war das zumindest bis jetzt. Den die neueste WhatsApp-Funktion verwandelt den Messenger ebenfalls in eine Art Notizbuch. Mit dem Unterschied, dass sich dieses hierzulande bereits auf den meisten Mobiltelefonen befindet. Und einige zusätzliche Features sind ebenfalls mit von der Partie. Doch alles der Reihe nach.

Das nagelneue „Message Yourself“-Feature erlaubt es Android- und iOS-Nutzern ab sofort, sich selbst eine Nachricht zu schreiben. Zuvor war dies lediglich über Umwege möglich. Nutzer mussten eine Gruppe erstellen, in der sie die einzigen Mitglieder waren. Doch solche Herangehensweisen sind nun passe. Jetzt können WhatsApp-Anwender in bester „Memo an mich selbst“-Manier Nachrichten, URLs, Bilder, Videos und Sprachnachrichten an die eigene Person verschicken. Diese lassen sich nachträglich einerseits in der mobilen App abrufen, können jedoch auch auf anderen Endgeräten angeschaut oder abgehört werden – etwa in der WhatsApp-App am Computer. Auf diese Weise lassen sich etwa Bilder oder PDFs auch bequem und ohne weitere Hard- oder Software vom Smartphone auf den PC transferieren. Und auch WhatsApp-Mitteilungen aus Chats mit Dritten lassen sich auf diesem Wege problemlos in den Annalen abspeichern respektive an den eigenen Chat weiterleiten.

WhatsApp-Nachrichten an sich selbst – so geht’s

Das neue WhatsApp-Feature wurde überaus unkompliziert gestaltet. Bevor es losgehen kann, musst du den Messer allerdings auf die neueste Version aktualisieren. Wobei dies in der Regel automatisch geschieht. Anschließend musst du im Übersichtsfenster auf das Nachrichten-Symbol unten rechts klicken. Hier lassen sich einzelne Rufnummern aus deiner Kontaktliste auswählen – und nun auch deine eigene. Ab diesem Zeitpunkt entspricht die Funktionsweise der eines handelsüblichen Chats. Wobei dein neues WhatsApp-Notizbuch genauso wie alle anderen Chats Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist.