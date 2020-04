Bereits seit 2018 ist es auf WhatsApp möglich Video-Anrufe mit seinen Kontakten zu führen. Auch Videoanrufe mit Gruppen sind möglich. Um einen solchen Gruppen-Videoanruf zu starten, musste man bisher einen der Gesprächspartner suchen, ihn anrufen und anschließend über das Plus-Symbol weitere Teilnehmer hinzufügen. Nun möchte WhatsApp Gruppenanrufe vereinfachen.

Mit der aktuellen Version von Whatsapp kannst du jetzt bei einer Gruppe auf das Video-Symbol klicken und alle Gruppenteilnehmer auf einmal anrufen.

Das Symbol taucht jedoch nur in Gruppen mit vier oder weniger Teilnehmern auf. Mit mehr Personen sind Video-Anrufe in WhatsApp zumindest aktuell nicht möglich. Doch dies könnte sich bald ändern.

In den nächsten Wochen möchte WhatsApp das Limit von vier Personen pro Video-Anruf aufheben oder zumindest deutlich erhöhen. Diese Informationen stammen aus der aktuellen WhatsApp Beta für iOS und wurden vom WhatsApp-Experten WABetaInfo auf Twitter veröffentlicht.

