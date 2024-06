WhatsApp mit neuer Funktion: Bilder-Revolution beim Messenger

Avatare, Sprachnachrichten, Video-Telefonie – Whatsapp ist schon lange kein reiner Text-Messenger mehr. Meta steckt immer mehr Funktionen in seine Direktnachrichten-App. Jetzt ist in der Beta schon wieder eine Neuerung aufgetaucht, die in die aktuelle Zeit wie die Faust aufs Auge passt.

Der nächste Hype landet in Whatsapp

Gemeint ist nicht die herkömmliche künstliche Intelligenz, mit der alle Anbieter, Hersteller oder Dienstleister aktuell hausieren gehen, sondern eine generative Bild-KI. Eine solche KI beantwortet nicht wie gewohnt Fragen oder bearbeitet Texte für dich. Sie erstellt Bilder und Grafiken aus deinen Beschreibungen. Und genau eine solche Bilder-KI ist jetzt in der Beta aufgetaucht. Die Beta ist eine Vorabversion der Software. Das heißt, hier können Entwickler ihre Ideen erst einmal an einer kleinen Gruppe von Nutzern ausprobieren. Dazu können sie testen, ob sie angenommen werden und fehlerfrei laufen.

In diesem Zustand befindet sich die Bilder-KI in Whatsapp aktuell. Das berichtet der immer sehr zuverlässige Blog wabetainfo. Untermauert wird die Behauptung von einem Screenshot, der die Oberfläche des Messengers zeigt. Darin ist zu erkennen, dass es neben anderen Möglichkeiten, wie Audio, Visitenkarten oder des Standortes jetzt auch eine Möglichkeit „Imagine“ zur Beantwortung einer Nachricht gibt. Vorstellbar ist, dass du also bald die KI anweisen kannst, dir ein Bild zu erstellen, das dann an deinen Kontakt gesendet wird.

Dahinter steckt, so der Blog, die Möglichkeit sich eigene Bilder von der KI erstellen zu lassen. Das ganze beruht auf der Meta-eigenen KI und soll in einem späteren Update an alle Nutzer ausgerollt werden. Aktuell können die Funktion nur wenige Betatester nutzen. Der Blog drosselt allerdings die Vorfreude auf die neue Funktion. Denn bisher ist die Meta-KI noch nicht in allen Ländern verfügbar und so wird es auch die neue Funktion wohl nur in diesen Ländern geben. Wie schnell die Bilder-Revolution in Whatsapp also nach Deutschland kommt, ist noch nicht sicher.