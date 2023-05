WhatsApp bekommt neue Funktion: Das kannst du mit Chats jetzt machen

Während die meisten Hinweise auf neue Funktionen in WhatsApp nicht im großen Rampenlicht gefeiert werden, gibt es immer wieder Ausnahmen. Insbesondere dann, wenn es um hilfreiche Funktionen geht, welche die Sicherheit der Unterhaltungen erhöhen sollen, nutzt das Unternehmen die Chance und veröffentlicht einen eigenen Beitrag dazu auf der Webseite. Im aktuellen Fall ist dies genau der Fall. Passend zur offiziellen Vorstellung gibt es für die neue „Chatsperre“ sogar ein dazugehöriges Video. Damit will man beschreiben, für welche Fälle das Feature gedacht ist.

Neu in WhatsApp: Chatsperre für deine Unterhaltungen

Schon seit einiger Zeit kannst du WhatsApp bei Bedarf durch Fingerabdruck oder Face ID auf deinem Smartphone gegen neugierige Blicke schützen. Mit der neuen Chatsperre erlaubt der Messenger nun einen gezielteren Schutz deiner Unterhaltungen.

Statt die gesamte App zu sperren, kannst du – wie der Name des Features bereits nahelegt – einzelne Chats in WhatsApp hinter einem biometrischen Schloss verstecken. Der Schutz ist damit auch nicht so auffällig wie bei der Alternative, da sich die App ganz normal öffnet.

Die Funktion hat WhatsApp in den Einstellungen einer Unterhaltung oder Gruppe versteckt. Ausgewählte Nutzer können sie schon heute aktivieren, bis sie für alle verfügbar ist, kann es jedoch noch ein bisschen dauern. Genauere Angaben macht das Unternehmen wie üblich leider nicht.

Hast du den Schutz aktiviert, erscheinen derartige Unterhaltungen in der Chat-Übersicht von WhatsApp erst dann ganz oben, wenn du in dieser nach unten wischst. Es ist also nicht gleich sichtbar, wenn du die Chatsperre benutzt. Eine Vorschau von eingehenden Mitteilungen wird – wie im Video zu sehen ist – ebenfalls nicht in der Push-Nachricht angezeigt.

Das Unternehmen hat bereits weitere Verbesserungen an dem Feature angekündigt. So will man in Zukunft auch benutzerdefinierte Passwörter für die Chatsperre in WhatsApp erlauben. Diese können sich dann auch vom Kennwort für dein Smartphone unterscheiden.