WhatsApp: Mehr Teilnehmer bei Sprach- und Video-Anrufen

Bisher kann man bei WhatsApp Gruppenanrufe mit bis zu vier Teilnehmern führen. Vergangene Woche gingen erste Gerüchte um, WhatsApp plane dieses Limit anzuheben. Nun können Beta-Nutzer die Erhöhung bereits testen.

Das Limit von maximal vier Teilnehmern bei einem WhatsApp Gruppenanruf ist schon lange nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Bei Googles Hangouts liegt das Limit für Video-Anrufe aktuell bei zehn Nutzern. Facetime unterstützt 32 Personen, Skype 50 und bei Zoom können sich bis zu 100 Teilnehmer gleichzeitig zusammenschalten. Nun will auch WhatsApp das Limit anheben.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.128: what's new?



Found strings that suggest the new group call limit on WhatsApp for Android!https://t.co/PkCFCIHaKB



NOTE: The feature will be available in future.