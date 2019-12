WhatsApp: Neue Funktion löscht Nachrichten automatisch

Zunächst schien die Situation glasklar: Die neue Funktion, die in einer WhatsApp-Beta für Android (2.19.275) entdeckt wurde, hörte auf den Namen „Disappearing Messages“. Sie war dazu gedacht, Nachrichten nach einer bestimmten Zeit automatisch zu löschen. Es folgte das WhatsApp-Beta-Update 2.19.348, in dem die Funktion in „Delete messages“ umbenannt und mit einigen weiteren Einstellungsmöglichkeiten in puncto Zeit ausgestattet wurde – soweit so gut. Nun hat das Portal WABetaInfo eine weitere Neuerung entdeckt; dieses Mal in der iOS-Beta der App (iOS 2.20.10.23/24). Und diese stellt den eigentlichen Einsatzzweck der neuen Funktion auf den Kopf.

Lösch-Funktion als Aufräum-Tool für Gruppen

Das Feature wird künftig wohl nur in Gruppen eingesetzt werden können. Und auch das nur dann, wenn der Gruppenadmin die Funktion zulässt. Aus normalen Chats scheint die Funktion hingegen gänzlich getilgt worden zu sein. Die Redakteure bei WABetaInfo vermuten, dass das Feature nach der Änderung eher als eine Art Aufräum-Tool fungieren wird. Denn in Gruppen werden oftmals sehr viele Nachrichten und Medien geteilt. Mit der Lösch-Funktion könnte man diese dann nach beispielsweise einem Monat automatisch entfernen. Das würde auch dem Speicher des Smartphones zugutekommen. Allerdings steht das noch nicht fest. Bis zum eigentlichen Release der Option, könnte sich der Wind wieder drehen. Es bleibt also spannend.