WhatsApp kopiert: Diese Funktion wandert zur Konkurrenz

Messenger sind durch die Jahre weitaus mehr geworden als rein schriftliche Kommunikationsmittel. Stetig gesellten sich mehr Multimedia-Funktionen dazu – vor allem WhatsApp ist ganz vorn mit dabei. Audio-Nachrichten, Anrufe – egal ob nur per Stimme oder mit Video – und Co.: Du kannst Messenger vielfältig nutzen. Signal hinkt dahingehen hinterher, doch will nun aufholen. Weshalb Signal nun eine Funktion jetzt aus dem Facebook-Universum kopiert.

Signal kommt mit neuer Multimedia-Funktion

In grauer Vorzeit war die Story-Funktion hauptsächlich von Social Media-Plattformen wie Instagram und Co. bekannt. Selbst Twitter besaß das Feature bis Herbst 2021. WhatsApp und auch der Facebook Messenger etwa haben die Story-Funktion. Signal nicht – noch nicht. Laut einem Reddit-Eintrag soll sich das in Zukunft allerdings ändern.

Wie es heißt, habe man entsprechende Hinweise im Quellcode der App auf GitHub gefunden. Kommt die Funktion, heißt das für dich als Nutzer, dass du Fotos oder Videos bald ganz einfach mit allen Kontakten bei Signal teilen kannst. Einzelne Inhalte müssen nicht an jeden einzelnen Kontakt extra verschickt werden. Bei WhatsApp, Instagram und Co. handhabt man es so, dass die Storys nach 24 Stunden automatisch wieder verschwinden. Darüber hinaus ist es möglich, eine Story ausschließlich mit bestimmten Personen zu teilen und andere Kontakte auszuschließen.

Da Signal den Hauptfokus auf Datenschutz legt, ist zu diesem Zeitpunkt unklar, wie der Dienst die Funktion umsetzen wollen würde. Offizielle Hinweise zu einer Story-Funktion seitens Signal gibt es noch nicht.

Noch vor WhatsApp: Kryptowährung hält Einzug

Daneben integrierte Signal jüngst auch seinen eigenen Kryptowährungs-Bezahldienst. MOB – lang: Mobilecoin – zielt ebenso wie der Messenger auf Datenschutz ab. Soll heißen: Bei MOB bleiben Sender, Empfänger, Betrag als auch Nachrichten Signal verborgen. Willst du die Zahlfunktion nutzen, musst du sie kaufen und in ein Wallet übertragen. In einem weiteren Schritt kannst du MOB dann mit deinem Signal-Konto verknüpfen und dort nutzen. Derzeit befindet sich die Funktion jedoch noch in der Beta-Phase.

Erfunden wurde MOB von Signal-Gründer Moxie Marlinspike. Er gab aktuell bekannt, seinen Posten noch in diesem Monat zu verlassen. Ausgerechnet der WhatsApp-Gründer wird seinen Stuhl besetzen – zumindest vorübergehend, bis ein Nachfolger gefunden wurde, berichtet Heise. Damit ist nun nicht Mark Zuckerberg gemeint, sondern der ursprüngliche WhatsApp-Besitzer und -Gründer Brian Acton.