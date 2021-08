WhatsApp ist nicht gleich WhatsApp: Android-Nutzer werden benachteiligt

Ob Samsung oder Xiaomi, ob Sony oder Apple: WhatsApp läuft auf nahezu jedem Handy. Nun könnten viele der Meinung sein, dass die App auf jedem Smartphone das Gleiche kann. Doch das ist nicht so. Zwar sind Grundfunktionen wie Chatten, Telefonieren und Sprachnachrichten verschicken nahezu identisch. Wer ein Android-Smartphone hat, hat gegenüber dem iPhone-Nutzer aber hier und da einen Nachteil. So müssen Nutzer eines Smartphones von Samsung, Xiaomi und Co. auf eine praktische Funktion verzichten, die Apple-Nutzern vieles einfacher macht.

Warum haben Android-Nutzer diese WhatsApp-Funktion nicht?

Bei WhatsApp Bilder zu verschicken ist wohl eine der meistgenutzten Funktionen des Messengers. Mit den Bearbeitungs-Tools am oberen Bildschirmrand lassen sich Sticker und Emojis oder auch die Uhrzeit und der Standort hinzufügen. Zudem lässt sich auch ein Text eintippen oder etwas mit dem Stift in einer beliebigen Farbe auf dem Bild markieren. iPhone-Nutzer haben hier aber noch eine weitere Art, ein Bild zu bearbeiten. Im Handumdrehen lassen sich etwa Autokennzeichen, Gesichter oder Textpassagen verpixeln. WhatsApp-Nutzer, die ein Handy von Samsung, Xiaomi oder Sony besitzen, haben diese Möglichkeit nicht und müssen bei Bedarf eine zusätzliche App wie „Blur Image“ installieren.

So funktioniert die Zensur

Wer ein iPhone hat und ein Bild für den Versand antippt, findet das Werkzeug zum Verpixeln am unteren Ende des Farbstreifens, nachdem man das Stift-Icon angetippt hat. Wischt man anschließend mit dem Finger über eine Stelle auf dem Foto, wird sie unkenntlich gemacht. Bei WhatsApp für Android endet die Farbskala hingegen mit der Farbe Rot.

Weitere Bilder-Tricks für WhatsApp

Apropos Bilder bei WhatsApp verschicken: Wusstest du, dass die integrierte Kamera in dem Messenger qualitativ deutlich schlechtere Fotos liefert als die Kamera-App deines Handys? Wir haben das in einem Test genauer untersucht und zeigen dir hier, wie hoch die Qualitäts-Unterschiede sind. Und noch ein Foto-Tipp für alle, die öfter mal ihren gesamten Chat-Verlauf nach einem Bild durchsuchen. Ein bestimmtes Foto zu finden, geht auch deutlich einfacher.