WhatsApp ist schuld: So landet deine Handynummer bei Google

Nutzt du bei WhatsApp die Click-to-Chat-Funktion? Wenn ja, wird deine Handynummer in der Google Suche angezeigt. Das hat Athul Jayaram, ein Sicherheitsforscher, herausgefunden. Doch wie kommen die Nummern zu Google?

WhatsApp Click to Chat

WhatsApp kannst du nur nutzen, wenn du die Telefonnummer deines Gesprächs- beziehungsweise Chat-Partners kennst. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Mit der Funktion Click to Chat kannst du auch einfach einen Link erstellen und veröffentlichen oder weitergeben. Wer darauf klickt, landet auch ohne dass du dessen Nummer kennst in deinem WhatsApp-Chat. Die Funktion benutzen vor allem Unternehmen, damit du mit ihnen über WhatsApp in Kontakt treten kannst. Doch einen solchen Link kann sich jeder erstellen. Er wird dann auf der WhatsApp-Seite hinterlegt. Der Google-Algorithmus findet diese Einträge und so landen sie auch bei Google in der Suche. Würde WhatsApp die Einträge deindexieren, wären diese bei Google über die Suche nicht auffindbar.

Der Name wird dabei nicht hinterlegt, jedoch kann durch die Telefonnummer, so warnt der Sicherheitsforscher, das Profilbild eingesehen werden. Damit lässt sich mit wenig Aufwand häufig auch mehr über eine Person herausfinden. Wir empfehlen dir als Privatnutzer diese Funktion also nicht zu aktivieren.

So kontrollierst du, ob deine Handynummer gelistet ist

Bist du dir unsicher, ob du die WhatsApp-Funktion schon einmal genutzt hast? Dann kannst du über die Google-Suche und den Suchstring „site:wa.me „[deine Telefonnummer]““ herausfinden, ob deine Handynummer bei Google gelandet ist. Dabei musst du die internationale Nummer eingeben. Sie beginnt bei deutschen Nummern mit +49. Lautet deine Nummer also 01515123456, dann wird daraus +491515123456. Kommst du aus Österreich, musst du eine +43 voranstellen. Schweizer Nummern werden mit der +41 internationalisiert.

Solche Fallstricke sind nicht selten und es gibt bei WhatsApp noch einiges andere zu beachten. Wie du den Messenger effektiv und besser nutzt, haben wir dir in einer Tipps- und Tricks-Sammlung zusammengestellt. Alle Neuigkeiten, weitere Tipps und Tricks und welche Datenschutzprobleme es noch beim Messenger gibt, haben kannst du auf unserer WhatsApp-Seite erforschen.