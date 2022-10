WhatsApp-Gewinnspiel zu Halloween: 5.000 Milka-Geschenkkörbe

Gewinnspiele sind im Allgemeinen alles andere als verwerflich. Basierend auf dem Quid pro quo-Prinzip liefern sie dem Anbieter etwa Social-Media-Follower und damit eine höhere Reichweite, während sich einige glückliche Teilnehmer über schöne Präsente freuen können. Doch im aktuellen Fall ist dem nicht so. Anstelle eines Milka-Geschenkkorbs können Teilnehmer in eine Abofalle tappen oder aber einen Trojaner herunterladen. Was dahintersteckt und worauf du achten musst, um stets auf der sicheren Seite zu sein, erfährst du hier.

Milka-Geschenkkörbe zu Halloween – alles nur Betrug

Aktuell verbreitet sich ein angeblich von Milka stammendes Gewinnspiel in Kettenbrief-Format über den sozialen Messenger WhatsApp. Empfängern werden mit einer Chance auf einen von 5.000 Halloween-Geschenkkörben gelockt und sollen eine hinterlegte URL anklicken. Bereits an dieser Stelle müssten die meisten Nutzer misstrauisch werden, denn diese endet auf die länderspezifische Top-Level-Domain „.ru“ und gehört damit zu Russland. Sollte die Verlinkung dennoch angeklickt werden, führt diese laut Informationen von Mimikama in einem ersten Schritt zu einem kleinen Quiz, das Seriosität suggerieren soll. Als Nächstes fordern die Cyberkriminellen ihr Opfer jedoch dazu auf, die Gewinnspiel-Nachricht an fünf WhatsApp-Gruppen oder 20 Kontakte weiterzuleiten.

Im Anschluss wartet aber kein kostenloser Milka-Geschenkkorb auf den Teilnehmer, sondern dubiose Abo-Fallen-Apps, Casino-Seiten und private Dating-Plattformen. Auch können Empfänger im Rahmen solcher Aktionen in Phishing-Fallen tappen oder sich Malware herunterladen. In beiden Fällen wären personenbezogene Daten oder gar das digitale Portemonnaie in Gefahr.

WhatsApp-Gewinnspiel lockt mit 5.000 Milka-Geschenkkörben

Nicht das erste Mal

Diese Art von gefälschten Gewinnspielen verbreiten Betrüger in regelmäßigen Abständen über WhatsApp. Mal sind es Geschenkkörbe zu Ostern, mal eine Obi-Aktion zum Vatertag. Interessanterweise wurde bisher stetig die Zahl 5.000 angegeben – daher stellt diese einen weiteren Hinweis auf eine nicht offizielles Gewinnspiel dar. Und das Gleiche gilt für den Kettenbrief-Charakter der WhatsApp-Nachricht.

Milka warnte bereits in der Vergangenheit auf der eigenen Website vor gefälschten Gewinnspielen. In diesem Kontext wies das zum US-amerikanischen Nahrungsmittelkonzern Mondelez International gehörende Unternehmen darauf hin, dass Gewinnspiele von Milka, „die auf www.milka.com / www.milka.de / www.milka.at oder anderen Milka Websites stattfinden“ oder in den sozialen Netzwerken angeboten werden, stets zugehörige Teilnahmebedingungen, Datenschutzbestimmungen und ein Impressum enthalten würden. In diesen werde das für die Aktion verantwortliche Unternehmen aus dem Hause Mondelez International benannt. Dazu gehören etwa:

Mondelez Deutschland Services GmbH & Co: KG

Mondelez Europe Services GmbH – Zweigniederlassung Österreich