Whatsapp führt neue Bilder-Funktionen ein: Android-Nutzer freuen sich besonders

Fast jeder Smartphone-Besitzer in Deutschland nutzt Whatsapp. Doch so einfach die App grundlegend ist, so unübersichtlich wird sie mit jeder neuen Funktion. Und so sind auch die neuen Funktionen, die gerade erst per Update ausgespielt werden, für viele Menschen völlig unerkannt auf das eigene Smartphone gekommen. Dabei gibt es einiges zu entdecken.

Neue Sticker von GIPHY

GIPHY kennt wohl jeder, der Gifs liebt und am liebsten nur noch über dieses Format kommuniziert. Und jetzt ist GIPHY auch in deiner Whatsapp-App verfügbar. So kannst du ab jetzt animierte Sticker von GIPHY in der Stickerverwaltung von Whatsapp finden. Du musst einfach nur auf das Sticker-Menu und dort einen Satz aussuchen oder direkt einen Sticker zu deiner aktuellen Emotion suchen.

Hast du schon so einige Sticker heruntergeladen, wird der Bereich schnell voll und unübersichtlich. Deshalb kannst du jetzt auch die kleinen Bilder sortieren und somit deine Favoriten immer im Blick behalten.

Whatsapp GIPHY Sticker

Android-Nutzer aufgepasst: Neue Whatsapp-Bilder-Funktion

Die Standardsticker sind selbstverständlich ziemlich unpersönlich. Doch auch hier bietet Whatsapp jetzt Abhilfe. Denn eine Funktion, die es schon länger bei iOS, also auf iPhones von Apple gab, kommt jetzt auch für Whatsapp für Android-Handys. Du kannst jetzt nämlich aus deinen Fotos deine eigenen Sticker erstellen.

Dafür hat Meta in das Sticker-Menu einen „Erstellen“-Button eingebaut, der dich zum Custom Sticker Maker bringt. Dort suchst du dir einfach ein Bild von dir oder einem Objekt aus und die Funktion wandelt das Foto in einen Sticker um. Dazu ermöglicht er dir direkt eine freigestellte Version, also ein Bild ohne Hintergrund, zu nutzen. Du kannst dein Bild dazu auch noch individuell personalisieren und bietet dazu Bearbeitungs-Tools wie Stift und Beschnitt an. Am Ende legst du beim Speichern den neuen Sticker in deine Übersicht ab und kannst ab jetzt immer darauf zugreifen.

KI-Sticker nicht für deutsche Nutzer

Die Meta-KI kommt derweil immer noch nicht in Deutschland an. So hat Whatsapp verkündet, dass die KI-Sticker lediglich in den USA verfügbar ist. Auf iPhones und mit Android-Handys können US-Nutzer schon jetzt per KI erstellte Sticker basteln und nutzen. Das funktioniert auf Englisch, Spanisch und Bahasa Indonesia. Deutsche Nutzer schauen aber weiter in die Röhre.