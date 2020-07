WhatsApp: Deine Fotos werden nicht mehr gespeichert - das kannst du tun

Wer WhatsApp nutzt – und das sind hierzulande erschreckenderweise mehr, als eine Zahnbürste benutzen – sichert seine Chats und Fotos meist in der Cloud. Beim Umzug auf ein neues Smartphone lässt sich das Backup ganz einfach auf das neue Gerät aufspielen. Alle Chats, Bilder und Gruppen sind wieder an gewohnter Stelle. Dieses Vorgehen wird bei Android-Smartphones aber nur durch Google und den Cloud-Dienst Drive möglich. Verbindest du WhatsApp mit Google Drive, werden deine Nachrichten und Bilder regelmäßig als Backup in die Cloud geladen.

Google hat nun aber bekannt gegeben, dass ebendiese Funktion teilweise aufgehoben wird. Auf der Support-Seite des Konzerns heißt es dazu: „Aufgrund von COVID-19 teilen die Leute mehr Fotos und Videos. Um Internetressourcen zu sparen, wurde Backup & Sync für Geräteordner deaktiviert, die von Messaging-Apps wie WhatsApp, Messages und Kik erstellt wurden.“

Bilder bei WhatsApp werden nicht mehr synchronisiert: So machst du es rückgängig

Das bedeutet also: Alle Bilder und Videos, die du per WhatsApp von deinen Kontakten bekommst, landen nicht mehr in der Cloud. Verlierst du dein Handy oder wechselst auf ein neues Modell, sind die Fotos weg. Ab heute will Google alle Nutzer in der eigenen Foto-App eine Meldung dazu anzeigen.

Möchtest du, dass alle bei WhatsApp empfangenen Fotos weiterhin mit der Cloud synchronisierst werden, kannst du das ganz einfach wieder rückgängig machen. Überprüfe dazu zunächst in den Einstellungen des Messengers unter „Chats“ und „Chat-Backup“, ob deine Fotos, Videos und Co. als Backup bei Google Drive landen.

Anschließend benötigst du die Google-App „Fotos“. Diese ist meist auf allen Android-Smartphones vorinstalliert. Öffnest du sie, findest du im oberen Bereich den virtuellen Button „Verwalten“. Tippst du drauf, kommst du zu „Geräteordner sichern“. Nun kannst du bei „WhatsApp Images“ und „WhatsApp Video“ den Schalter umlegen und die Synchronisierung wieder einschalten.