WhatsApp-Chats von Android zu iOS ziehen: Jetzt kommt die Erlösung

Egal, welches Smartphone du nutzt: Bei den Millionen von Handynutzern rund um den Erdball ist WhatsApp als Messenger installiert. Viele schätzen die Chats, die sie über die Zeit hinweg mit Freunden, Familie und ihrem oder ihrer Liebsten schreiben. Dementsprechend sollen die Nachrichten auch unter allen Umständen erhalten bleiben. Doch das ist oft ein Problem – vorwiegend dann, wenn du dir ein neues Smartphone zulegst und von Android zu iOS umziehst. Was bislang kompliziert war, ändert sich jetzt. Apple hat da was.

WhatsApp-Chats von Android zu iOS ziehen

Bislang ist es umständlich, wenn du deine WhatsApp-Chats von einem Android-Smartphone zu einem iPhone mitnehmen willst. Die Betriebssysteme und auch der Messenger sind dahin gehend wenig kompatibel, sodass du auf Drittanbieter-Apps zurückgreifen musst. Doch die Probleme der Nutzer scheinen bei den Obrigkeiten angekommen zu sein. Denn Apple hat jetzt eine neue Funktion auf den Markt gebracht, die den Umzug der Chats unkompliziert ermöglicht. Sie ist kostenlos nutzbar.

Bist du bislang von Android zu iOS gewechselt, konntest du mithilfe der passenden App per direkter WLAN-Verbindung nur Fotos und Videos, Nachrichten und Ähnliches migrieren. WhatsApp ist jetzt als neue Funktion mit an Bord.

So kannst du die Funktion nutzen

Mit der neuen Funktion kannst du jetzt deine Chats ohne Einschränkungen von Android zu iOS umziehen. Das gelingt durch die Android-App „Auf iOS übertragen (Move to iOS)“, die du im Google Play Store ohne Zusatzkosten herunterladen kannst. Voraussetzung zur Nutzung der Funktion ist, dass dein Android-Handy mindestens Android 5 Lollipop als Betriebssystem integriert hat. Auf dem iPhone muss mindestens iOS 15.5 oder höher installiert sein. Außerdem ist es notwendig, dass du deine Handynummer behältst und sie nicht wechselst.

Wichtig: Du kannst deine WhatsApp-Chats nur dann von Android zu iOS importieren, wenn du dein iPhone das erste Mal einrichtest. Ist es einmal eingerichtet, gibt es keine einfache Lösung mehr für die Migration. Die Alternative ist: iPhone zurücksetzen.

So weit, so gut. Beim Prozess selbst solltest du darüber hinaus darauf achten, dass beide Handys im gleichen WLAN-Netzwerk sind oder der Androide im Hotspot des iPhones eingewählt ist. Ist letztlich auch der Zugang zu einer Steckdose gesichert, kann der Transfer losgehen.

Damit du deine Daten von Android zu iOS ziehen kannst, musst du lediglich den Anweisungen der App Folge leisten. Ist der Prozessor über die Move to iOS-App abgeschlossen, installierst du die neueste WhatsApp-Version und meldest dich mit der gleichen Handynummer an, wie schon zuvor.

Laut WhatsApp und Apple bleiben deine Chats Ende-zu-Ende-verschlüsselt und keine der beiden Parteien kann in deine Daten einsehen. Der Transfer erfolgt somit lokal. Zurzeit befindet sich die Funktion noch in der Beta-Phase, soll aber in den kommenden Tagen für alle Nutzer ausgerollt werden.