WhatsApp: Diese Nachricht solltest du niemals beantworten

Betrüger greifen immer wieder in die Trickkiste und graben den altbekannten Enkeltrick aus. Nach wie vor gibt es immer wieder Menschen, die den Betrügern glauben und denken, ihr Enkel sei in Not. Bisher kontaktierten die Kriminellen ihre Opfer in erster Linie übers Telefon. Nun wird allerdings auch WhatsApp zur Zielplattform, um ältere Menschen auszutricksen.

Enkeltrick per WhatsApp nimmt zu

Die Meldungen über die Betrugsmasche nimmt bundesweit zu, wie man zahlreichen Polizeiwarnungen aus allen Regionen Deutschlands entnehmen kann. Aktuelle Fälle sind unter anderem aus Köln, Rhein-Neuss-Kreis und der Region Itzehoe in Norddeutschland bekannt. Erste Meldungen zu dem Enkeltrick per WhatsApp gab es schon zu Beginn des Jahres.

Die Betrüger gehen dabei immer nach dem gleichen Muster vor und geben sich als Enkel oder Kind des jeweiligen Opfers aus. Sie bitten per WhatsApp um einen Gefallen und geben vor, dass es sich um die neue Handynummer des Enkels/Kindes handelt, weil das alte Handy defekt ist. Im Chat drängen sie die Betroffenen durch eine angebliche Notsituation dazu, Geld zu überweisen – oft mit dem Vorwand, dass das neue Handy kein Online-Banking unterstütze. Wenn die Opfer ihren Fehler bemerken, sind das Geld und die Betrüger meist schon über alle Berge.

So schützt du dich vor Betrügern

Empfängst du über WhatsApp, anderen Messenger oder SMS solch eine Nachricht oder eine, die so ähnlich klingt, solltest du zunächst nicht reagieren. Frage am besten direkt bei deinem Kind/Enkel oder der vorgegebenen Person nach, ob sie wirklich Geld brauchen. Misstrauisch solltest du sowieso werden, sobald du per Messenger von einer unbekannten Nummer angeschrieben oder zu einem Geldtransfer aufgefordert wirst. Deswegen solltest du unbekannte Nummern nicht direkt zu deinen Kontakten hinzufügen.