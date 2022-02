WhatsApp bekommt neue Emoji-Funktion: Bilder zeigen endlich die Details

WhatsApp plant für 2022 eine ganze Reihe neuer Funktionen. Darunter befindet sich auch das Emoji-Feature, an dem man bereits seit September des vergangenen Jahres arbeitet. Langsam aber sicher nimmt es jedoch Form an. Und nachdem Telegram WhatsApp Anfang Januar zuvorgekommen ist und die Funktion seinen Nutzern bereits anbietet, will der beliebteste Messenger der Deutschen nun nachziehen.

Neue Emoji-Funktion bei WhatsApp: So funktioniert sie

Unterhaltungen in WhatsApp-Chats laufen oft immer wieder gleich ab. Einer deiner Kontakte schreibt dir eine Nachricht, auf die du eigentlich nicht antworten musst. Allerdings willst du zeigen, dass du diese zur Kenntnis genommen hast. Auch wenn die blauen Haken genügen würden, folgt als Antwort meist ein Emoji. Viel einfacher würde es aber mit einer sogenannten Nachrichtenreaktion funktionieren. Dieses Feature gibt es etwa im Facebook Messenger bereits seit geraumer Zeit. Und demnächst sollen es auch WhatsApp-Nutzer bekommen.

Statt mit einem kurzen „Ja“, „Nein“ oder einem Emoji zu antworten, wirst du künftig eine Nachricht eines Kontakts mit einer Reaktion beantworten können. Bedarf es also keiner Antwort auf eine Nachricht, kannst du einfach mit einem Daumen nach oben, einem Herz oder einem lachenden Emoji reagieren. So sieht dein Kontakt, dass du die Nachricht gelesen hast und kann anhand der Reaktion sehen, wie deine Meinung dazu ist.

In Gruppen-Chats hat das zudem den Vorteil, dass alle Mitglieder deine Reaktion auf eine Nachricht, einen geposteten Link oder ein Foto sehen können. Ganz nach dem Motto: Ein Emoji sagt mehr als tausend Worte. Wie das aussieht, zeigen nun Bilder, die der stets gut informierte Blog Wabetainfo getwittert hat.

Bilder zeigen die neue Funktion

Die beiden Bildschirmaufnahmen sind aus der Beta-Version von WhatsApp. Das bedeutet, die Funktion befindet sich immer noch im Test. Da aber wohl ein finales Design feststeht, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis WhatsApp die Funktion für alle Android-Smartphones und iPhones freischaltet.

So sehen die Nachrichtenreaktionen bei WhatsApp aus

Vergleicht man das mit den Nachrichtenreaktionen für den Facebook Messenger, fällt auf, dass ein „+“ in der Auswahl der Emojis für Reaktionen fehlt. Ob WhatsApp so spartanisch bleibt und dem Nutzer keine Auswahlmöglichkeiten anbietet, ist also fraglich. Wirft man einen Blick auf die Nachrichtenreaktionen von Telegram, sieht die Funktion bei WhatsApp deutlich weniger verspielt aus.