WhatsApp wird größer und besser: Diese neue Bilder-Funktion kommt

Seit kurzer Zeit gibt es zahlreiche neue Emojis, die für WhatsApp verfügbar sind. Von schwangeren Männern bis hin zu einer Spielplatz-Rutsche ist alles dabei. Doch auch, wenn Emojis schon viele Emotionen in der Nachricht transportieren können, so sind sie doch recht unpersönlich. Ebenso wie Gifs. Hier hakt WhatsApp nun ein und macht es möglich, Sticker personalisiert zu verwenden.

WhatsApp mit neuer Sticker-Funktion

Sei es Augenrollen, eine Fratze oder ein Lachen. Damit dein Chat-Partner bei WhatsApp dein Gesicht sieht, bleibt dir derzeit nur die Möglichkeit, ein Foto mit der Nachricht mitzuschicken. Wie WABetaInfo herausgefunden hat, arbeitet der Messenger-Dienst nun aber an einer Funktion, in der man Sticker in Zukunft bei WhatsApp Web personalisieren könnte.

Zwar kannst das auch schon derzeit machen. Dazu brauchst du aber eine Dritt-App, die die Sticker aus eigenen Fotos erstellt. Durch die neue Funktion sollst du das aber nun direkt in WhatsApp Web selbst erledigen können. Das heißt, dass du ein Bild oder Foto auswählst, bei WhatsApp Web hochlädst und über die Sticker-Funktion direkt umwandeln kannst.

Sobald das neue Feature final ist und ausgerollt wird, sollen die personalisierten Sticker über ein eigenes Symbol direkt nutzbar sein. Dieses befindet sich laut WABetaInfo dann in der Beschreibungsleiste und ist dadurch unkompliziert zugänglich.

Wann kommt die Stickerfunktion für WhatsApp Web?

Wie meistens, wenn WABetaInfo eine neue Funktion entdeckt, befindet sich die Sticker-Funktion aktuell noch im Beta-Modus. Wann sie für WhatsApp Web für alle erscheint, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. WABetaInfo weiß zudem, dass WhatsApp das Sticker-Feature derzeit nicht für Android und iOS entwickelt. Lohnenswert wäre es aber auch für die mobilen Betriebssysteme – ob die Funktion in Zukunft also auch für dein Smartphone ausgerollt wird, bleibt abzuwarten.