WhatsApp-Aus für Apple: Dieser iPhone-Klassiker fliegt raus

Alle paar Jahre ist es so weit: Für bestimmte Smartphones wird die Nutzung von WhatsApp unmöglich. Der Grund ist, dass die Geräte beziehungsweise deren Betriebssysteme zu alt geworden sind und der Messenger-Dienst sie nicht mehr unterstützt. Nun trifft es einen Klassiker von Apple.

Der Vorteil von iOS gegenüber Android ist, dass Apple seine iPhones über einen vergleichsweise langen Zeitraum mit den neuen Betriebssystemen sowie Updates versorgt. Bei Android sieht das anders aus: Die Update-Versorgung obliegt den jeweiligen Herstellern; ein entsprechendes Chaos und eine unterschiedliche Vorgehensweise ist bei Googles Betriebssystem somit an der Tagesordnung.

Wie WABetaInfo herausgefunden hat, kommt nun das WhatsApp-Aus für das letzte iPhone, bei dem Steve Jobs mitgewirkt hat: das iPhone 4s. Auch das iPhone 4 ist betroffen. Denn die neue WhatsApp-Version 2.21.50 (Beta) für iOS macht künftig ab iOS 9 Schluss. Das heißt, iPhones die unter iOS 9 oder noch älteren Versionen laufen, werden vom Messenger nicht mehr unterstützt. Nötig ist alsdann iOS 10 oder höher.

WhatsApp Messenger beta 2.21.50 drops the support for iOS 9.



The FAQ hasn't been updated yet. https://t.co/3bpOuq0jvp https://t.co/QMM7AkVY7U