Musks und Snowdens WhatsApp-Alternative dominiert die Top-Charts

Update: Seit dieser Artikel veröffentlicht wurde, sind die Nutzerzahlen von Signal drastisch gestiegen. Während in Googles Play Store noch vor wenigen Tagen 10 Millionen Installationen angezeigt wurden, sind es jetzt bereits über 50 Millionen. Der unerwartete Ansturm hat jedoch zur Folge, dass Signal-Nutzer derzeit mit einigen technischen Probleme zu kämpfen haben. Darum ist das Team rund um den Messenger laut eigenen Angaben derzeit damit beschäftigt, neue Server einzurichten, um die neuen Lastspitzen schnellstmöglich zu bewältigen.

How it started vs how it's going 😅 pic.twitter.com/ERiFpZUz6c