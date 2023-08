WhatsApp Abzocke: Mit diesen Tricks wollen dich Betrüger austricksen

„Hallo Papa, kannst du mir eine Nachricht per WhatsApp schreiben?“. „Leite diese Nachricht an mindestens 20 Kontakte weiter“. Nachrichten wie sind immer wieder in Umlauf – mal mehr, mal weniger. Doch an der Masche ändert sich nie etwas: Dahinter stecken Betrüger, die deine Daten oder den Geld ergaunern wollen. Doch woran erkennst du, ob dein Freund oder ein Krimineller dir tatsächlich schreibt? Beispiele aus der Vergangenheit klären dich auf.

Maschen auf WhatsApp: Wie gehen Betrüger vor?

In den meisten Fällen zielen Kriminelle, die hinter den entsprechenden Phishing-Nachrichten stehen, auf Kontozugänge und andere sensible Daten ab, um so die Identität des Nutzers zu stehlen. Die Täter erfragen nicht nur Name und Adresse, sondern auch Wohnort, Geburtsdatum und Telefonnummer. Hinter den Links kann sich alternativ auch Malware verstecken, die einen Virus auf das Smartphone spielt oder Betrügern den Zugriff auf das Gerät ermöglicht. Auch das ganze WhatsApp-Konto kann gestohlen werden. In diesem Fall leiden insbesondere Freunde und Familie, denn die „Hacker“ tarnen sich mit deiner Identität.

Der Betrug kommt über den Messenger: Aktuelle Anlässe

Die Betrüger erreichen dich nicht nur über dein Smartphone. Am Ende erreichen sie ebenfalls, dass du dich selbst strafbar machst. So wie in einem aktuellen Betrug aus dem Frühjahr 2023, wo Kriminelle dich zur Geldwäsche bewegen wollten. Man lockte ahnungslose Menschen mit einem vermeintlichen Job, der bis zu 300 Euro Tageslohn enthalten sollte. Deine Aufgabe: Geld weiterleiten über einen Fake-Online-Shop – also astreine Geldwäsche.

Mittlerweile ist auch die Polizei bei WhatsApp zu finden und schockt dich – und zwar mit einer Kampagne. Die ist im WhatsApp-Status zu sehen und soll über Betrug aufklären.

WhatsApp-Betrug mit Markennamen

Vor allem Marken, Unternehmen oder auch kulturelle Anlässe werden gerne von Betrügern aufgegriffen , um WhatsApp-Nutzer reinzulegen. Dazu zählten etwa die Drogeriekette dm, der schwedische Möbelgigant Ikea oder auch die Marken Jägermeister und Milka. Auch die Corona-Pandemie nutzte man zu eigenen, kriminellen Zwecken aus.

Fakt ist: In sämtlichen Beispielen gingen die Betrüge fast gleich vor. Es wird ein konkreter Anlass fingiert, zu dem Gutscheine, Geschenke und Ähnliches verlost werden. Nutzer werden per Nachricht informiert und aufgefordert, den zeitlich begrenzten Link anzuklicken. Dieser führt dann auf eine manipulierte Webseite, die sensible Verbraucherdaten abgreift, sofern diese eingetragen und abgeschickt werden.

Abofallen auf WhatsApp: Bezahlen für nichts

Speziell Kettenbriefe, hinter denen manchmal auch Drittanbieter stecken, können für hohe Kosten sorgen. Zu Anfang mit Kleinbeträgen unauffällig, steigern sich die Kosten und läppern sich letztlich in der Handyrechnung – in manchen Fällen sogar bis zu einem Kostenpunkt in Höhe von 800 Euro. Darum gilt: Niemals nicht vertrauenswürdige Kettenbriefe über WhatsApp und andere Messenger-Dienste weiterleiten; unabhängig vom Inhalt. Insbesondere nicht, wenn der WhatsApp-Kettenbrief einen unbekannten Link enthält. Denn auf diese Weise unterstützt man Betrüger und schadet Freunden sowie der Familie.

WhatsApp-Accounts gestohlen – immer wieder aktuell

Neben Kettenbriefen sind auch schlichte, kurze Nachricht von einem vertraulichen Kontakt aus der eigenen WhatsApp-Freundesliste ein oft genutztes Betrugsmittel. Stichwort: Enkeltrick. Zum Beispiel: „Hey! Kannst du mir kurz helfen? Du bekommst gleich eine SMS. Kannst du mir den Code in der Nachricht weiterschicken?“

Laut der Nachricht sollst du einen Zahlencode, den du per SMS erhältst, an den angeblichen Freund weiterleiten – beispielsweise weil es bei jenem aus unbekannten Gründen nicht funktioniert hat. Wenn man dies tut, erhält der Betrüger jedoch Zugang zum eigenen Account, da die vorherige SMS den eigenen Sicherheitscode und nicht den des „Freundes“ beinhaltete. Fragst du noch nach, wozu er den Code benötigt, lautet die Antwort oft: für ein Gewinnspiel.

Wieso brauchen Betrüger deinen Account?

Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Allgemein vertrauen deine Kontakte Nachrichten von deinem Konto, so wie du möglicherweise der Nachricht des Betrügers vertraut hättest. Dadurch können diese mit Viren oder Abofallen versehene Links verschicken, Kettenbriefe starten oder die Zahl der gestohlenen Accounts erweitern. Im schlimmsten Fall schalten die „Hacker“ sogar die Zwei-Schritt-Verifizierung frei. Dann muss man laut WhatsApp sieben Tage lang warten, bevor man das eigene Messenger-Konto „zurückholen“ kann. Das Erste, was du in einer solchen Lage machen solltest, ist folglich deine Kontakte zu warnen und diese über den Diebstahl sowie die Sicherheitslücke, die dein Account nun darstellt, zu informieren. Ansonsten könnte die Zahl der gehackten WhatsApp-Konten beinahe exponentiell ansteigen.