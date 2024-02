Weniger Rente für „Deutsche zweiter Klasse“: Das ist der Grund

Vor Kurzem ergab eine Umfrage, dass in Ostdeutschland sich 40 Prozent explizit als Ostdeutsche identifizieren und nur 52 Prozent als Deutsche. Knapp die Hälfte (43 Prozent) der Ostdeutschen fühlen sich demnach als „Bürger zweiter Klasse“. Und das, obwohl bei der letzten Rentenerhöhung Menschen im Westen 4,39 Prozent mehr bekamen und Rentner im Osten 5,86 Prozent. Doch jetzt macht das Bundesverfassungsgericht deutlich: Wenn es um die Rente geht, gibt immer noch zwei Klassen.

Rente: Unterschiede bei der Anrechnung

So bemüht sich die Regierung bereits seit Jahren, die Rente für Ost- und Westdeutsche aneinander anzupassen und sprach 2023 von erfolgreicher Rentenangleichung. Dennoch werden Rentner in Ost- und Westdeutschland unterschiedlich behandelt. Wie das Bundesverfassungsgericht urteilt, gilt das auch für die Anrechnung des Wehrdienstes. Wer seinen Wehrdienst im Westen geleistet hat, bekommt einen Rentenpunkt. Wer ihn aber in der DDR leisten musste, erhält nur 0,75 Rentenpunkte.

Einer der Gründe, weshalb die Grundlage einer Gleichbehandlung bei der Rente fehle: Die Ausgangsbedingungen seien andere gewesen, so die Gerichte. So hätten Wehrdienstleistende in der Zeit bei der Nationalen Volksarmee nicht in die Rentenkassen eingezahlt. Wer seinen Dienst aber einst bei der Bundeswehr absolvierte, zahlte in das Rentensystem ein.

So groß ist der Unterschied

Doch wie wirkt sich ein Rentenpunkt gegenüber 0,75 Punkten bei der Rente aus? Der Unterschied ist nicht besonders groß. Wer seinerzeit den Dienst bei der Bundeswehr ableistete, bekommt heute in etwa 14 Euro mehr pro Monat für seine Dienstzeit als derjenige, der in der DDR zur Volksarmee ging. Aufs Jahr summiert sich das auf fast 170 Euro. Es wundert daher also nicht, dass sich fast die Hälfte aller Ostdeutschen heute immer noch als „Deutsche zweiter Klasse“ sehen. Doch ob Ost oder West: Mitte dieses Jahres bekommen alle Rentner wieder mehr Geld. So viel mehr soll es ab dem 1. Juli 2024 geben.