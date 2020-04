Weltweite Reisewarnung verlängert: Das musst du jetzt wissen

Schon vor einigen Tagen hatte Außenminister Heiko Maas davor gewarnt, internationale Reiseverbote zu schnell wieder zu gestatten. „Wir dürfen uns die hart erkämpften Erfolge der letzten Wochen nicht kaputt machen“, sagte der Minister. Denn Staaten, die jetzt zu schnell die Reisebeschränkungen lockern, laufen nach Ansicht von Maas Gefahr, noch viel länger ihre Bürgerinnen und Bürger einschränken zu müssen.

Strandurlaub in 2020? Unrealistisch!

Ohnehin sei an einen normalen Urlaub mit vollen Stränden in diesem Jahr nicht zu denken. „In keinem einzigen Land, weder in Europa noch in irgendeiner anderen Region der Welt“, so Maas. Und aus diesen Äußerungen leitet die deutsche Bundesregierung nun weitere Konsequenzen ab – in Form einer verlängerten weltweiten Reisewarnung.

Mindestens bis Mitte Juni werde die aktuell bis zum 3. Mai ausgerufene weltweite Reisewarnung verlängert. Das berichtet der Bayerische Rundfunk (BR) unter Berufung auf den Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareiß. Eine entsprechende Vorlage des Auswärtigen Amtes wurde am Montag vom Bundeskabinett abgesegnet.

Der Beschluss vom Mittwoch sieht vor, dass die bisherige Reisewarnung „bis auf weiteres“, mindestens aber bis zum 14. Juni gelten soll. Vor diesem Datum soll die Lage noch einmal neu bewertet werden. Auch in enger Abstimmung mit anderen EU-Staaten. Heißt konkret: Grenzüberschreitender Waren- und Arbeitsverkehr bleibt vorerst erlaubt, alle anderen, vor allem touristische Reisen, sind verboten.

Kein normales Reisen möglich

Begründet wird die verlängerte Reisewarnung damit, dass in den kommenden Wochen nicht mit einer normalen Abwicklung von Reisen ins Ausland zu rechnen ist. Geschlossene Grenzen, drastische Einschränkungen im internationalen Luftverkehr und Quarantäneregelungen machen normale Reisen in das Ausland aktuell und in näherer Zukunft unmöglich. Zudem dürfte die Bundesregierung mit der verlängerten Reisewarnung das Ziel verfolgen, die Ausbreitung des Coronavirus weiter zu minimieren.

Folgen hat der Beschluss der Bundesregierung vor allem für die Tourismusindustrie. Denn jetzt ist klar, dass Urlaube über Pfingsten nicht stattfinden und durch Kunden der Reiseveranstalter kostenlos storniert werden können. Führende Anbieter hatten ihre Reisen ohnehin schon bis Mitte Mai abgesagt, in Kürze dürften weitere Anpassungen der Reisepläne bis Mitte Juni folgen. Kreuzfahrten inklusive.

Und auch die Lufthansa Group – Teil der Gruppe sind unter anderem die Fluggesellschaften Lufthansa, Eurowings, Swiss und Austrian Airlines – könnte schon in Kürze ihren ausgerufenen Notfall-Flugplan um weitere Wochen verlängern. Inwiefern das Auswirkungen auf noch mehr wegfallende Jobs hat, ist noch unklar. Bisher stehen schon 10.000 Jobs bei Lufthansa auf der Kippe. Bei Austrian Airlines und Brussels Airlines ruht der Flugbetrieb unterdessen mindestens bis zum 1. Juni – komplett!

Noch keine Entscheidung über den Sommerurlaub

Tourismusbeauftragter Bareiß ließ am Mittwoch bewusst offen, welche Auswirkungen die verlängerte weltweite Reisewarnung für geplante Sommerurlaube habe. Er zeigte sich aber skeptisch, dass auf absehbare Zeit Fernreisen durchführbar seien. Man hoffe in Berlin aber, demnächst zumindest innerhalb von Europa gewisse Lockerungen bei geplanten Reisen kommunizieren zu können. „Aber das Ganze geht wirklich nur langsam voran. Ich glaube, dass dieses Jahr wirklich Heimaturlaub angesagt ist“, so Bareiß.