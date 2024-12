Weihnachtsmenüs wie vom Sternekoch: Diese 3 Apps inspirieren dich

Chefkoch.de ist wohl die bekannteste Plattform, um mit anderen Rezepte zu teilen und sich selbst Kochideen näherzubringen. Doch abseits dessen gibt es zahlreiche weitere Apps, mit denen du deine Kreativität in der Küche ankurbeln kannst. Gerade an Weihnachten kann das hilfreich sein, damit du einen Gaumenschmaus für deine Familie zauberst, den man nicht vergisst.

KptnCook

KptnCook präsentiert sich als moderne Koch-App, die die Rezepte vor allem unter einer Devise vorstellt: von Hobby-Köchen für Hobby-Köche. Die entsprechenden Kochideen kommen von unterschiedlichen Blogs, dessen Inhaber stets kurz vorgestellt werden. Neben dem Namen des Rezeptverfassers gibt die App außerdem auch Kalorienangaben, Arbeitszeit und -aufwand an. Das jeweilige Menü ist anschaulich und appetitlich fotografiert.

Ähnlich wie bei Chefkoch.de gibt es jeden Tag drei Rezepte des Tages. Zusätzlich bietet KptnCook in regelmäßigen Abständen Specials, in denen ausgefallene oder thematisch sortierte Rezepte gesondert dargestellt werden. Alle Ideen kannst du in deiner Rezeptsammlung speichern. Allerdings sind hier nur 25 Speicherplätze frei, wenn du die App ohne Account nutzt. Meldest du dich beispielsweise mit deinem Google-Konto an, kannst du so viele Ideen hinterlegen, wie du magst.

Darüber hinaus kannst du alle Kochideen mit einem Label versehen: „Hab ich gekocht“, „Will ich kochen“ und Ähnliches. Eine virtuelle Einkaufsliste lässt sich ebenfalls anlegen. Die Bedienung der Android– und iOS-App ist simpel und die Ansicht nicht überladen. Negativ ist hingegen, dass du nicht nach Rezepten suchen, sondern nur auf die angezeigten zugreifen kannst.

Vegan Cheffrey

Kreative Ideen für vegane Gerichte will auch die noch recht junge App Vegan Cheffrey geben. Die Rezepte sollen nicht nur vegan sein, sondern auch frei von Gluten oder Zucker – je nachdem, was gewünscht wird. In der App gibt es für Nutzer jede Woche fünf neue Rezepte zum Nachkochen – vor allem mit einer Devise: Kochen kann jeder. Dementsprechend gestaltet sind auch die Rezepte, die auf Vegan Cheffrey angeboten werden. Mittlerweile stehen knapp 500 Rezeptideen zur Verfügung. Hinter jedem Gaumenschmaus steckt ein Kreativkopf, der einen anderen Schwerpunkt hat – zum Beispiel vegane Süßspeisen oder vegane, asiatische Rezepte. Dementsprechend sind die Rezepte auch in der App unterteilt und aufgelistet.

Laut eigener Aussage hebt sich Vegen Cheffrey von anderen Koch Apps durch den sogenannten „Hands-Free-Modus“ ab, was heißt, dass das Smartphone nicht die ganze Zeit beim Kochen in der Hand gehalten werden muss. Unterstützend wirkt die Schritt-für-Schritt-Anleitung bei jedem Rezept. Darüber hinaus bietet die App die Optionen, einen Wochenplan und eine Einkaufsliste anzulegen. Auch eigene Rezepte können in Vegan Cheffrey abgespeichert werden.

Ein Nutzerkonto kann, muss aber nicht unbedingt zur Nutzung angelegt werden. Wer noch mehr Funktionen aus der App herausholen will, kann das mit der Pro-Version. Für 60 Euro im Monat kannst du beispielsweise deine Nährstoffziele tracken. Grundlegend ist Vegan Cheffrey gratis im App Store und Google Play Store.

Kitchen Stories

Wie heißt es so schön? Kochen kann jeder. Die Macher von Kitchen Stories sehen das auch so und nehmen jeden beim Zubereiten der Speisen an die Hand. Jedes Rezept wird dir Schritt für Schritt angezeigt – entweder mittels Bilder- oder Videoanleitung. Neben den Rezepten gibt Kitchen Stories allerhand Tipps, wie bestimmte Lebensmittel bestmöglich geschnitten oder geschält werden. So kannst du deine Fertigkeiten im Kochen immer weiter verbessern.

Die App bietet verschiedene Schwierigkeitsgrade – sprich für Anfänger und Fortgeschrittene. Darüber hinaus sind die Rezepte in unterschiedliche Kategorien eingeteilt, wie etwa „Pasta“, „In 20 Minuten“ oder „Streetfood“. Um gut auf die Zubereitung vorbereitet zu sein, bietet Kitchen Stories außerdem einen Mengenrechner sowie eine digitale Einkaufsliste. Du kannst Kitchen Stories aus dem Google Play Store und App Store herunterladen.