Weihnachtsgeschenke zurückgeben – darum klappt es nicht immer

Bei Geschenken ist es stets der Gedanke, der zählt – und sicherlich nicht der Preis. An Weihnachten können selbst Geschenke für 10 bis 20 Euro dem Empfänger sehr viel Freude bereite. Zumindest, solange sie dessen Vorlieben entsprechen. Tun sie dies nicht, kann man die Geschenke wahlweise im Schrank verstauen und Staub ansetzen lassen, oder aber man macht von dem Widerrufsrecht Gebrauch und gibt unpassende Weihnachtsgeschenke zurück. Was viele jedoch nicht wissen: Das Rückgaberecht gilt nicht für alle Waren. Und selbst da, wo es zum Einsatz kommt, können zahlreiche Ausnahmen die Rücknahme vereiteln. Glücklicherweise sind die Regelungen in den meisten Fällen nicht sonderlich kompliziert. Das Problem: Viele Endverbraucher kennen diese nicht, sehen das Widerrufsrecht als allgemeingültig an und können so in ein teures Fettnäpfchen treten. Wir verraten, worauf es bei der Rückgabe von Geschenken ankommt.

Widerrufsrecht – doch keine 14 Tage?

Abseits der Garantie und Gewährleistung hat man doch auch noch die Möglichkeit, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen? Die Antwort auf diese Frage ist ein klares „Jein“. Bei Offline-Händlern wie Saturn oder Conrad besteht bei einem Kauf im Geschäft grundsätzlich kein gesetzliches Rückgaberecht. Wenn Media Markt gekaufte Ware innerhalb einer zweiwöchigen Frist zurücknimmt, dann geschieht das freiwillig.

Jetzt weiterlesen Handy verkaufen: So gibt's Geld fürs alte Smartphone

Bei Käufen über das World Wide Web sieht die Sache wiederum ganz anders aus. Hier gilt das sogenannte Widerrufsrecht – auch bezeichnet als Rückgaberecht oder Umtauschrecht –, das Händlern letztlich verpflichtend und ohne Angaben von Gründen eine 14-tägige Widerrufsfrist auferlegt. Diese beginnt am Tag, der auf den Tag der Warenlieferung folgt und gilt zwei Wochen lang. Heißt: Es zählen nicht nur Werktage. Innerhalb der Widerrufsfrist besteht die Möglichkeit, den Vertrag mittels einer eindeutigen Erklärung zu widerrufen – und zwar ohne Angaben von Gründen. Ergänzend zeigen sich die Händler im Online-Handel ebenfalls des Öfteren kulant und gewähren den Käufern eine verlängerte Rückgabefrist – oftmals 28 Tage.

Andererseits kommt das Widerrufsrecht nicht ohne Ausnahmen aus. Es findet keine Anwendung, wenn es sich bei dem Produkt beispielsweise um eine dieser Warengruppen handelt:

verderbliche Ware

Hygieneartikel

maßgefertigte Gegenstände (etwa Kleidung oder Möbel)

versiegelte Artikel, die sich nicht öffnen lassen, ohne dass das Verpackungssiegel beschädigt wird (CDs und DVDs)

reduzierte Ware

seit Mai 2022 gelten ferner zahlreiche Ausnahmen für digitale Güter wie Hörbücher

Wichtige Randnotizen zum Rückgaberecht

Das Rückgaberecht enthält einige Fallstricke, in die nicht aufgeklärte Verbraucher schnell tappen könnten. Das Umtauschrecht erstreckt sich beispielsweise lediglich auf gewerbliche Verkäufer. Solltest du ein Produkt auf eBay Kleinanzeigen erwerben, ist der Anbieter nicht zur Rücknahme verpflichtet. Ferner bedarf der Widerruf laut Gesetz einer schriftlichen Erklärung. Allerdings reicht bereits ein vorformulierter Rücksendeschein. Im Alltag gestalten größere Online-Händler den Widerruf jedoch noch leichter, sodass oftmals ein einzelner Klick genügt. Bleibt noch die Rechnung: Entgegen der allgemeinen Annahme wird diese im Rahmen des Rückgaberechts nicht zwingend benötigt. Denn der Kauf ist meistens im System vermerkt. Und auch bei einem Mangel gelten eine Kreditkartenabrechnung oder ein Kontoauszug, der die EC-Kartenzahlung belegt, als ausreichend.

Widerruf trotz beschädigter Ware?

Manchmal scheint das Universum gegen einen zu spielen. Der Vertragsschluss erfolgt, die Lieferung wird zugestellt, das Produkt begutachtet und im Eifer des Gefechts beschädigt. Wie wirkt sich diese Situation auf das Widerrufsrecht aus? Zunächst bleibt der Anspruch auf das gesetzliche Widerrufsrecht weiterhin bestehen. Allerdings wird es um ein weiteres, nicht allzu klangvolles Wort ergänzt: Wertersatz. Sofern das Produkt während der Begutachtung an Wert verliert, hat der Verbraucher Wertersatz zu leisten. Das gilt nicht nur bei direkter Beschädigung, sondern bei jeglicher Art von Wertverlust wie der Abnutzung. Du darfst also beispielsweise Kleidungsstücke anprobieren, allerdings nicht tragen.

Die einzelnen Bestimmungen beim Widerrufsrecht unterscheiden sich abhängig vom Verkäufer häufig stark voneinander. Es gelten nämlich nur die Regelungen, über die der Käufer beispielsweise in einer Widerrufsbelehrung unterrichtet wurde. Andernfalls greifen Bestimmungen wie die Wertersatzpflicht nicht. Darüber hinaus beginnt sogar die Widerrufsfrist erst, sobald der Verkäufer dem Verbraucher eine Widerrufsbelehrung zugestellt hat – unabhängig davon, ob in gedruckter oder in elektronischer Form.

Unterm Strich bedeutet das, dass du die Widerrufsbelehrungen / die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Augenschein nehmen solltest, um auf der sicheren Seite zu stehen. Zudem existieren bei besonderen Kaufverträgen wie einem Zeitungs-Abonnement einige Ausnahmeregelungen, über die das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz auf einer gesonderten Seite informiert.

Widerrufsrecht

Wer trägt die Rücksendekosten?

Der Vertrag wurde innerhalb der Widerrufsfrist widerrufen und die Ware weist keinerlei Mängel auf, doch was nun? Natürlich muss der Käufer das Produkt zurücksenden, doch wer trägt die Rücksendekosten? Leider gibt es an dieser Stelle keine guten Nachrichten für Verbraucher. Sie tragen die Kosten für die Rücksendung in voller Höhe selbst. Allerdings muss dieser Punkt in der Widerrufsbelehrung beziehungsweise den allgemeinen Geschäftsbedingungen erwähnt sein.

Etwas Positives können Verbraucher dem Widerrufsrecht dennoch auch bei der Rücksendung abgewinnen: Wer beim Bestellprozess Versandkosten gezahlt hat (Standardversand), erhält diese zusätzlich zum Kaufpreis ebenfalls zurück. Dafür musst du jedoch sämtliche im Rahmen einer Sendung zugestellten Produkte wieder zurückschicken.

Sollte die Ware auf dem Postweg zurück zum Händler beschädigt werden oder verloren gehen, muss dieser den Kaufpreis dennoch zurückerstatten. Denn der Verkäufer trägt das Risiko während der Rückbeförderung. Um von dieser Regelung Gebrauch zu machen, musst du beim Versenden der Ware jedoch darauf achten, dass du diese ordnungsgemäß verpackt hast. Ansonsten können eventuelle Beschädigungen als selbstverschuldet angesehen werden.