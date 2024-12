Weihnachtsgeld für Rentner: So viel soll es geben

Wie in diesem Jahr soll es auch 2025 eine Rentenerhöhung geben. Wie aus dem Entwurf für den Rentenversicherungsbericht 2024 hervorgeht, können die rund 21 Millionen Rentner im kommenden Jahr mit einer Erhöhung von 3,5 Prozent rechnen. Möglicherweise könnte die Rentenerhöhung sogar noch größer ausfallen. Woran das liegt, erklären wir hier. Aber: Noch nie haben Rentner in Deutschland ein Weihnachtsgeld bekommen. Nun ändert sich das aber.

So viel Weihnachtsgeld sollen Rentner bekommen

Wer freut sich nicht über ein 13. Monatsgehalt? Vor allem, wenn der Bonus zum Jahresende als Weihnachtsgeld auf dem Konto landet, ist die Stimmung zum Fest besonders gut. Und nun sollen auch Rentner ein Weihnachtsgeld erhalten. Der SPD-Politiker Georg Maier hat bereits vor einigen Monaten Ruheständlern eine jährliche Einmalzahlung versprochen, die aus Landesmitteln finanziert werden soll. 500 Euro soll es für Rentner geben, die den Grundrentenzuschlag erhalten.

Allerdings sind von dem jährlichen Bonus nicht alle Rentner deutschlandweit betroffen. Das Weihnachtsgeld sollen zunächst nur Rentner in Thüringen bekommen. Denn trotz des Grundrentenzuschlags betrage die Durchschnittsrente der etwa 54.000 Grundrentenbezieher in Thüringen weniger als 1.100 Euro pro Monat. Damit liege diese Gruppe an der Grenze zur Armutsgefährdung, so der SPD-Politiker.

Weihnachtsrente nicht für alle Ruheständler

Eine repräsentative Umfrage des Instituts INSA unter 1.000 Thüringern ab 18 Jahren belegt eine breite Zustimmung über ein Weihnachtsgeld von 500 Euro für Rentner. Über alle Parteien hinweg befürworten 66 Prozent der Befragten den Bonus zum Jahresende. „Die Werte zeigen, dass wir einen Nerv getroffen haben!“, sagt Lutz Liebscher, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag. Doch ob es ein Weihnachtsgeld für alle Rentner in Deutschland geben wird, ist unklar. Sollte die Idee aber bundesweit umgesetzt werden, wären der Frankfurter Rundschau zufolge rund 1,7 Millionen Rentner empfangsberechtigt. Zu den 1,1 Millionen Ruheständlern, die einen Grundrentenzuschlag erhalten, kämen laut Statistischem Bundesamt noch circa 600.000 Senioren hinzu, die auf die Grundsicherung angewiesen sind.