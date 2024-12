Weihnachtsfilme an Heiligabend: Auf diese Klassiker kannst du dich freuen

Nach dem weihnachtlichen Abendessen auf dem Sofa einkuscheln, Bowle, Glühwein oder Kakao trinken und dabei einen schönen Weihnachtsfilm ansehen. Auch an Heiligabend laufen einige Klassiker im Free TV, die sich immer wieder lohnen, anzusehen.

Santa Clause

„Es erhob sich ein Gepolter auf dem Dach der Familie Wolter…“ Scott Calvin (Tim Allen) bringt seinen Sohn Charlie am Weihnachtsabend zu Bett, eine Weihnachtsgeschichte auf den Lippen. Doch halt – da war doch was, ein Geräusch, ein Gemurmel – ein Gepolter?

Niemand geringerer als der Weihnachtsmann höchstpersönlich landet auf dem Dach der Calvins und stürzt prompt vom Haus. Scott findet in dessen Jackentasche eine Visitenkarte mit der Aufschrift: „Santa Clause, Nordpol“. Auf dem Dach scharren die Rentiere mit den Hufen. Weihnachten steht auf dem Spiel – was nun?

„Santa Clause“ im Fernsehen: 24. Dezember, 20:15 Uhr auf RTL

„Santa Clause 2 – Eine schöne Bescherung“ im Free TV: 24. Dezember, 22:05 Uhr auf RTL



Kevin – Allein zu Haus

Kevin McCallister (Macaulay Culkin), der Name ist Programm – und das nicht nur für die „Feuchten Banditen“ Marv (Daniel Stern) und Harry (Joe Pesci). Die Komödie rund um den 8-Jährigen, der von seiner Familie in den Weihnachtsferien zu Hause vergessen wird, gehört fest in das Filmprogramm der Weihnachtszeit. Den Trailer findest du hier.

Sendetermine: 24. Dezember, 20:15 Uhr auf Sat.1



Schöne Bescherung

Familie Griswolds und ihr Lichtergesindel – eine Komödie, die jedes Weihnachten versüßt. Nicht nur, dass Clark (Chevy Chase) sich in den Kopf gesetzt hat, auch dieses Jahr mit seiner Frau Ellen (Beverly D’Angelo), Audrey (Juliette Lewis) und Rusty (Johnny Galecki) einen Weihnachtsbaum selbst zu schlagen. Er will auch das am schönsten beleuchtete Haus der Straße haben. Chaos ist vorprogrammiert – vor allem, als unerwartet Clarks Cousin Eddie (Randy Quaid) samt seiner Familie vor der Tür steht.

Dann läuft „Schöne Bescherung“ im TV: 24. Dezember, 16:45 Uhr auf RTL



Der Grinch

Weihnachten? Pah! Der Grinch kann Weihnachten nicht leiden und macht deswegen den Bewohnern von Whoville jedes Jahr aufs neue die Feiertage zum Graus. Die grüne Kreatur hat dabei aber nicht mit der kleinen Cindy gerechnet, die erkennt, dass der ganze Ekel vor Weihnachten eigentlich auf schlimme Kindheitserlebnisse zurückzuführen ist. Sie versucht ihm zu helfen – und zeitgleich Weihnachten zu retten.

„Der Grinch“ ist vielfach verfilmt worden. Doch die Verfilmung mit Jim Carrey in der Hauptrolle ist die mittlerweile bekannteste. Alternativ kann man auch auf die Filme „A Christmas Carol – Die Nacht vor Weihnachten“ oder „Die drei Geister, die ich rief“ zurückgreifen. Ursprünglich eine Geschichte von Charles Dickens, erzählt sie die Geschichte von Ebenezer Scrooge, der Weihnachten genauso wenig leiden kann wie der Grinch.

Sendetermine von „Der Grinch“: 24. Dezember, 16:15 Uhr auf VOX (2000er-Film)



