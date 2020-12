Weihnachts-Pakete mit DHL, Hermes & Co: Hier ist heute Schluss

Morgen ist der vierte Advent und die Paketdienste arbeiten am Limit. Dank des 2. harten Lockdowns sind noch mehr Online-Bestellungen unterwegs als geplant und auch private Pakete werden auf den letzten Drücker verschickt. Viele Pakete werden nicht mehr pünktlich ankommen, wenn sie noch nicht unterwegs sind. Und auch bei DHL ist heute Annahmeschluss für Pakete zu Weihnachten.

Weihnachtspakete innerhalb Deutschlands

Einige Anbieter waren mit optimistischen Daten in die Planung für Weihnachten gegangen, haben ihre Lieferversprechen aber inzwischen zurückgezogen. Egal, mit welchem Dienst du dein Geschenk verschickst: Wir raten dir, nicht auszuprobieren, ob der Anbieter sein Lieferversprechen auch wirklich einhält. Schick dein Paket so früh wie möglich los.

DHL

DHL sagt, dass du deine privaten nationalen Pakete spätestens am heutigen Samstag, den 19. Dezember, um 12 Uhr abgeben musst. Einen Unterschied zwischen den Postbank-Filialen, den zahlreichen Paketshops und der Packstation macht DHL in diesem Jahr nicht. Die Zustellung in Deutschland soll übrigens vermehrt auch abends erfolgen.

Natürlich kannst du auch Montag oder Dienstag noch Pakete bei DHL abgeben. Dass diese noch vor Weihnachten ankommen, ist aber nicht sicher. Sollte das Paket innerhalb deiner Region verschickt werden, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest größer als bei einem Versand quer durch Deutschland.

Für Pakete ins Ausland ist es bei DHL zu spät. Briefe innerhalb Deutschlands sollten bis zum 22. Dezember verschickt sein.

Hermes

Hermes geht es in diesem Jahr ehrgeiziger an als DHL. Bis zum 21. Dezember um 12 Uhr sollst du dein Paket noch abgeben können, damit es innerhalb Deutschlands bis Heiligabend ankommt. Wenn du also den Annahmeschluss bei DHL verpasst hast, wäre das eine mögliche Alternative. Wir halten den Termin aber für enorm mutig kalkuliert, zumal Hermes im Allgemeinen ohnehin nicht dafür bekannt ist, Pakete besonders schnell zu transportieren.

Für Pakete ins Ausland ist es bei Hermes zu spät.

GLS

In vielen Städten ist auch GLS mit Paketshops vertreten, die du zum Versand deiner Weihnachtspakete nutzen kannst. Der Anbieter hat seine Annahmefristen aber nach vorne verlegt. GLS empfiehlt inzwischen, dass dein Paket bis zum 21. Dezember in dem Shop sein sollte. Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Paketmengen, die GLS transportiert, könnte das tatsächlich klappen.

Auch hier gilt für Auslands-Pakete: Keine Chance mehr.

DPD

DPD war in der Ursprungsplanung zu optimistisch und hat die einstige Abgabeempfehlung vom 22. Dezember auf den 18. Dezember vorgezogen. Du bist also vermutlich nun zu spät dran. Ein Sprecher sagte aber, man versuche auch bei Paketen, die später abgegeben werden, sie noch bis Heiligabend zuzustellen. Mit der DPD Express-Option kannst du noch bis 23. Dezember um 12 Uhr das Paket verschicken, es soll Heiligabend ausgeliefert werden.

Für Auslandspakete gibt es bei DPD aber ebenfalls keine Hoffnungen mehr.

UPS

UPS nennt keine konkreten Zeiten für den Versand zu Weihnachten. Du kannst aber auf der Webseite deinen Absender und das Ziel deines Paketes angeben und UPS zeigt dir an, mit welcher Versandoption dein Paket wann ankommt.

Normale Pakete, die du am 21. Dezember im UPS-Shop abgibst, sollten noch bis zum 23. Dezember ankommen. Danach wird es kritisch. Willst du sichergehen, solltest du einen Express-Zuschlag buchen. Express-Pakete mit Vor-12-Uhr-Zustellung wird man auch an Heiligabend noch ausfahren. Sie werden teilweise sogar innerdeutsch per Flugzeug transportiert – kosten aber auch entsprechend.

Wichtig: Die Auslieferung an Heiligabend betrifft nicht die vergleichsweise günstige Express Saver Option. Übrigens: Die noch schnellere 10.30 Uhr-Option kannst du dir ab dem 21. Dezember sparen. Entsprechende Pakete will UPS bis Ende des Jahres bis 12 Uhr ausliefern.