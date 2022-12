Weihnachten bei Hoppenstedts: Loriot an Heiligabend – das sind die TV-Sendetermine

Zitate wie „abgezapft und original verkorkt von Pahlgruber & Söhne“ oder „Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann.“ hat wohl jeder schon einmal gehört. Sie stammen aus der Weihnachtsausgabe der Kult-Loriot-Folge. Was wohl nur wenige wirklich wissen: „Weihnachten bei Hoppenstedts“ ist zwar schon 1978 aufgenommen worden, doch die Version, die wir heute zu Weihnachten im TV sehen gibt es erst seit 1997. Es ist eine Schnittfassung verschiedener Sketche aus den 1970er Jahren. Erstaunlicherweise wurde die gekürzte 25 Minuten dauernde Version das erste Mal im Juli 1997 im Fernsehen gezeigt. In den Hauptrollen siehst du übrigens nicht nur den Schöpfer der Sketche Vicco von Bülow – besser bekannt als Loriot. Auch die unvergessene Schauspielerin Evelyn Hamann taucht in den Sketchen auf.

Die Sendetermine von Loriots „Weihnachten bei Hoppenstedts“

In der 25-Minuten-Folge sind die Sketche „Im Spielzeugladen“, „Vertreterkonferenz“, „Vertreterbesuch“ und eben Weihnachten bei Hoppenstedts zusammengeschnitten. Sie gehört für viele genau so zu Weihnachten wie Der kleine Lord, Familie Heinz Becker oder Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.

Im Fernsehen lauft die Weihnachtsfolge von Loriot in diesem Jahr fast nur an Heiligabend. Lediglich eine Ausstrahlung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Heiligabend, 24. Dezember 2022, 15:05 Uhr, Das Erste

Heiligabend, 24. Dezember 2022, 15:45 Uhr, NDR

Heiligabend, 24. Dezember 2022, 16:50 Uhr, SWR

Heiligabend, 24. Dezember 2022, 22:15 Uhr, SWR

Heiligabend, 24. Dezember 2022, 22:30 Uhr , MDR

Heiligabend, 24. Dezember 2022, 23:20 Uhr , WDR

Heiligabend, 24. Dezember 2022, 23:45 Uhr, NDR

1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2022, 14:10 Uhr, BR

Alle Sender gehören zum ARD-Verbund, also zu den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das heißt, du kannst sie durch deinen Rundfunkbeitrag kostenlos sehen. Hast du keinen Fernseher, kannst du die Mediatheken der Sender nutzen. Alternativ kannst du die Sendungen auch über einen TV-Streaming-Anbieter schauen. Bei Joyn etwa gibt es die Sender kostenlos im Stream.