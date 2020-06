Im Rahmen einer Pressekonferenz zum Mobilfunkgipfel im Bundesverkehrsministerium verwies Dommermuth heute auf eine aus seiner Sicht besondere Lage in Deutschland. „Wettbewerb belebt das Geschäft“, leitete er seinen kurzen Appell ein und verwies darauf, dass Deutschland seit 2014 nur noch drei Mobilfunkanbieter hat. Das sei unüblich in Europa. Die europäischen G7-Staaten hätten jeweils mehr als drei Anbieter, die sich den Markt aufteilen.

Das habe auch die Politik erkannt und mit der Versteigerung der Lizenzen im vergangenen Jahr die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es einen Mobilfunk-Neueinsteiger geben kann. „Wir haben das mit 1&1 Drillisch gerne angenommen„, so der Chef des Konzerns.

1&1 will eine neue Generation Netz bauen

Zur Vision der United Internet sagte Dommermuth: „Unser Ziel ist es ein leistungsfähiges 5G Netz zu schaffen, dass sich von den bisherigen Netzen unterscheidet.“ Nun sei natürlich ein 5G-Netz ein 5G-Netz. Was also macht den Unterschied aus? Diese Frage stellte sich Dommermuth selbst, um sie direkt zu beantworten: „Man baut heute die Netze anders und virtualisiert mehr.“ Open RAN, softwarebasierte Netze und Hersteller-unabhängige Technik seien die Stichworte. Ein solches Netz gebe es bisher nur in Japan, in den USA sei ein solches Netz angekündigt und United Internet wolle es in Deutschland bauen.

United Internet ruft Regulierer um Hilfe

Doch damit kommt United Internet und damit das 1&1-Netz nicht vom Fleck. Grund dafür sei eine fehlende Säule, die die Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt hatte. Neben den Kapazitätsfrequenzen hatte der Regulierer ein nationales Roaming in Aussicht gestellt. In ländlichen Gegenden, dort wo ein Neueinsteiger noch nicht gebaut hat, solle dieser die bestehenden Netze nutzen. „Es gibt hier ein Verhandlungsgebot“, so Dommermuth.

Hierzu sei man auch seit einem Jahr in Gesprächen mit den anderen Anbietern. „Das hat – ich versuche es mal gut zu formulieren – bisher nicht funktioniert“. Damit scheint bei Dommermuth auch die Geduld am Ende: „Wir haben jetzt die Bundesnetzagentur angerufen und um Unterstützung gebeten, damit wir in die Gänge kommen.“ Es gehe immerhin um ein Investment von 10 Milliarden Euro.