Wegen Abzocke: Autobauer macht BMW Fahrern warmes Geschenk

Die Autoindustrie will nicht nur mit dem E-Auto weiter ordentlich Kohle scheffeln. In Zeiten, in denen Abo-Modelle bei Streaming-Diensten und in Spielen florieren, dachte sich auch BMW: warum nicht? Und führte Mitte 2022 ebenfalls Abos ein. BMW-Fahrer, die im Winter die Sitzheizungs-Funktion nutzen möchten, können bei dem Autobauer ein Abo dafür abschließen. Für 17 Euro im Monat hat man auch an kalten Wintertagen einen warmen Popo. Das sorgte bei vielen Autofahrern für Empörung. Und während BMW hier von einer Art Missverständnis sprach, macht sich die Konkurrenz nun darüber lustig.

BMW: Warmer Hintern im Abo

Für alle, die bei BMW eine Sitzheizung im Abo haben, bietet die Renault-Tochter Dacia jetzt eine kostenlose Lösung. Am 1. und 2. Februar können sich alle Betroffenen bei Dacia eine Wärmflasche abholen. Zwar gilt diese Aktion nur in England. Doch Dacia zeigt damit, dass sich der Markt für sie in eine falsche Richtung entwickelt. „Der Autohersteller Dacia möchte sich gegen den zunehmenden Trend in der Branche wehren, für die Nutzung von Fahrzeugfunktionen ein Abonnement zu verlangen“, heißt es von dem Autobauer. „In diesen kalten Monaten kommt er den frierenden Autofahrern zu Hilfe und verschenkt kostenlose Wärmflaschen.“

Geht es nach Dacia, sollen Kunden in ihrem Fahrzeug auf alles zugreifen können, wofür sie ursprünglich bezahlt haben. Und dann folgt eine weitere Spitze gegen BMW und Co: „Die Spitzenmodelle Sandero Stepway, Duster und Jogger von Dacia sind serienmäßig mit Sitzheizung ausgestattet.“ Und man müsse auch nicht zahlen, um diese einschalten zu können. Dacia zieht damit nicht nur BWM durch den Kakao. Man nutzt auch die Chance clever, um für sich und die eigenen Autos Werbung zu machen.

Ein neuer Trend auf dem Automarkt?

BMW ist nicht der einzige Autobauer, der mit einem Abo-Modell experimentiert. Auch wer einen Mercedes fährt, muss jährlich Geld in die Hand nehmen, um die volle Leistung seines Autos abrufen zu können. Allerdings betrifft das Abo-Modell nicht alle Mercedes-Fahrer, wie der Autobauer uns gegenüber erklärte.