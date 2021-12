Was ist mit WhatsApp los? Das sind die wichtigsten Fragen des Jahres 2021

Das Jahr 2021 geht in die Endphase. Außer Weihnachten und Silvester steht kaum noch etwas an. Die Zeit der Jahresrückblicke ist gekommen – auch für Google. Der weltumspannende Konzern nutzt die Möglichkeit, die seine Nutzer ihm bieten und wertet Suchanfragen aus. Daraus ergeben sich die am häufigsten gestellten Fragen der Deutschen. Allen voran wollten viele wissen: Was ist mit WhatsApp los? Wir zeigen, was mit WhatsApp los war und was die Menschen sonst noch von Google wissen wollten.

Warum geht WhatsApp nicht?

Wie, was und warum? Das sind die drei W-Fragen, die Google hinsichtlich der nach Häufigkeit gestellten Suchanfragen im Jahresrückblick beantwortet. Auf Platz eins der Warum-Fragen: „Warum geht WhatsApp nicht?“ Und auch bei den Was-Fragen taucht WhatsApp mit der eingangs erwähnten Frage auf Platz drei auf. Hintergrund dessen war der weltweite Mega-Ausfall Anfang Oktober. Auch Instagram und Facebook waren von dem Ausfall betroffen. Doch das interessierte bei Weitem nicht so viele wie der hierzulande immer noch beliebteste Messenger.

Das wollten Deutsche 2021 auch noch wissen

WhatsApp war aber nur ein Thema, dass uns 2021 beschäftigt hat. Die Liste der Wie-Fragen zeigt, dass Corona auch dieses Jahr ein wichtiges Thema war und ist. Doch auch das Alter von so manchem Promi interessierte viele Suchenden. Das sind die Top 5 Suchanfragen bei Google, die mit einem „Wie“ begannen:

Wie lange ist ein Schnelltest gültig? Wie alt ist die Queen? Wie lange dauert ein PCR-Test? Wie alt ist Thomas Gottschalk? Wie alt ist Helene Fischer?

Was WhatsApp ist, wissen wohl alle. Was mit dem Messenger los war, wollten aber viele wissen, als es im Oktober zum Totalausfall kam. Wir zeigen dir hier, was mit WhatsApp los war. Die folgenden Was-Fragen landeten ebenfalls in der Top 5:

Was kostet ein PCR-Test? Was ist das Kuba-Syndrom? Was ist mit WhatsApp los? Was ist 2G Plus? Was bedeutet rawr?

Bei den Warum-Fragen steht der beliebte Messenger auf Platz eins. Dahinter folgen:

Warum geht WhatsApp nicht? Warum trägt Rüdiger eine Maske? Warum ist Dieter Bohlen nicht mehr bei DSDS? Warum geht Roblox nicht? Warum ist der Himmel gelb?

Diese Themen machten 2021 Schlagzeilen

Google zeigt auf einer eigenen Jahresrückblick-Website viele weitere Themen, die Menschen hierzulande und in anderen Ländern bewegten. Darunter zu finden auch die Serien-Highlights (und Tipps) des Jahres 2021.