Was ist denn da los? Lidl bietet ein E-Auto für nur 222 Euro an

Das E-Auto hat ein Problem. Das stellen inzwischen nicht nur große Autobauer wie Renault oder Opel fest, die vor dem Zusammenbruch des Markts warnen und vom Stromer abraten. Auch viele Menschen, die sich eines kaufen wollen, bemerken schnell, dass sie es sich nicht leisten können. Doch für genau diese Autofahrer hat Lidl jetzt ein E-Auto im Angebot.

E-Auto bei Lidl: Das ist der günstige Stromer

Erst vor Kurzem hatte Lidl bereits den Nissan Leaf im Angebot. Der Stromer war aber in Windeseile ausverkauft. Seit dem seit 27. Juni und nur noch bis zum 10. Juli 2022 hat der Discounter nun aber ein neues Elektroauto im Angebot. Lidl vertreibt es gemeinsam mit Like2Drive im Auto-Abo. Das Modell heißt Elaris Finn, bietet 48 PS und fährt 115 km/h in der Spitze. Mit einer Batterieladung kommt man bis zu 300 Kilometer weit. Der Finn ist ein Modell der deutschen Firma Elaris mit Sitz in Grünstadt bei Mannheim. Seine E-Autos lässt das Unternehmen in China entwickeln und produzieren.

→ Wir haben eine App getestet, die zeigt, ob ein E-Auto besser ist als der eigene Verbrenner. Das ist das Ergebnis.

Der Kleinwagen hat in etwa die Größe eines Smart und eignet sich somit insbesondere für die Stadt. Mit seiner Reichweite ist er aber sogar Pendlern zu empfehlen. Aufladen lässt sich das E-Auto nicht nur an Ladesäulen (innerhalb einer Stunde) und Wallboxen, sondern auch – ganz einfach – an der heimischen Steckdose. Zu Ausstattung gehören neben einer Klimaanlage unter anderem eine Freisprecheinrichtung, LED-Scheinwerfer, ein DAB+ Radio und ein Navigationssystem.

Das sind die Details

Der Elaris Finn kostet laut Liste 20.330 Euro. Nach Abzug des Umweltbonus in Höhe von 6.000 Euro bleiben 14.330 Euro. Like2Drive bietet das Modell zum Monatspreis von 269 Euro im Abo. Über Lidl gibt es den Stromer für 222 Euro im Monat. Die Bestellung ist nur über die Lidl-Plus-App möglich. Unter „Partnervorteile“ bekommt man den Rabattcode und wird anschließend zur Like2Drive-Seite weitergeleitet. Hier lässt sich das Auto in den Einkaufswagen legen. In den monatlichen Preis sind Wartung, eine KfZ-Versicherung, die Zulassungskosten, ein Fahrzeugheck und 10.000 Kilometer pro Jahr enthalten. Wer sich für das E-Auto entscheidet, muss 10 bis 14 Wochen warten, ehe es geliefert wird.

→ Alternative unter 300 Euro pro Monat: Mini Cooper SE Elektro im Leasing

Jetzt weiterlesen E-Auto gebraucht kaufen: Darauf kommt es wirklich an