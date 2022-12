Warnung von DHL & Hermes: Letzte Chance für deine Weihnachtspakete!

Spätestens seit Black Friday arbeiten die Paketdienste am Limit. Schon vorher meldete vor allem die Post, dass es bei der Zustellung immer wieder zu Engpässen kommt. Der Grund: Zu viele Postboten sind krank – gleichzeitig steigen die Paketmengen. Da die Postboten vermehrt auch kleine Pakete ausliefern, ist das am Ende auch für Paketzustellung problematisch. Nach Informationen von inside digital bleiben bei DHL in verschiedenen Regionen inzwischen tagtäglich Pakete in den Zustellzentren liegen, weil sie nicht mehr in das Zustellfahrzeug passen. Die Paketmassen sind schlicht zu groß. Klar ist aber: Die meisten Pakete, die jetzt unterwegs sind, dürften ihr Ziel noch vor Weihnachten erreichen – zumindest innerhalb Deutschlands.

Denn Pakete, die du ins Ausland verschickst, musst du spätestens heute oder morgen auf den Weg schicken. Bei den meisten Paketdiensten läuft die Frist für die allermeisten Länder jetzt ab. So musst du bei DHL beispielsweise heute alle Pakete abgegeben haben, die nicht in ein Nachbarland, Frankreich oder Italien gehen. Sprich: Geht ein Paket beispielsweise nach Spanien, Portugal oder Schweden musst du es heute abgeben. Für Pakete, die Europa verlassen, ist es bei DHL schon zu spät. Auch bei Hermes & Co musst du jetzt Gas geben.

Paket zu Weihnachten verschicken – das sind die Fristen

Egal, mit welchem Dienst du dein Geschenk verschickst: Wir raten dir, nicht auszuprobieren, ob der Anbieter sein Lieferversprechen auch wirklich einhält. Schick dein Paket so früh wie möglich los.

DHL / Deutsche Post

DHL sagt, dass du deine privaten nationalen Pakete spätestens Dienstag, den 20. Dezember, abgeben musst. Einen Unterschied zwischen den Postbank-Filialen, den zahlreichen Paketshops und der Packstation macht DHL nicht.

Natürlich kannst du auch nach dem 20. Dezember noch Pakete bei DHL abgeben. Dass diese noch vor Weihnachten ankommen, ist aber nicht sicher. Sollte das Paket innerhalb deiner Region verschickt werden, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest größer als bei einem Versand quer durch Deutschland. Bemerkenswert: Selbst nationale EasyExpress-Pakete sind nur bei einer Abgabe bis zum 21. Dezember noch garantiert vor Weihnachten beim Empfänger. Bei Express-Paketen hat DHL sogar die Zustellmöglichkeit vor 9 Uhr gestrichen.

In alle Nachbarländer Deutschlands mit Ausnahme von Frankreich musst du dein Paket bis zum Donnerstag, 15. Dezember auf die Reise schicken. Bei Frankreich und Italien muss es schon der 14. Dezember sein. Und weitere europäische Länder bekommen ihre Weihnachtspakete wie erwähnt nur noch, wenn du sie bis zum heutigen 12. Dezember abgibst.

Briefe und Postkarten innerhalb Deutschlands sollten bis zum 22. Dezember verschickt sein – das heißt vor der Leerung des Briefkastens eingeworfen. Wichtig: Briefe, die Europa verlassen, solltest du bis zum 7. Dezember einwerfen.

Hermes

Hermes garantiert dir eine Zustellung bis Heiligabend, wenn du dein Paket innerhalb Deutschlands bis zum 21. Dezember, 12 Uhr abgegeben hast. Willst du dein Paket abholen lassen, ist die spätestmögliche Abholung ebenfalls der 21. Dezember.

Für Pakete ins Ausland nennt der Paketdienst für jedes Land eine andere Frist. Italien ist hier nach Angaben von Hermes beispielsweise noch bis 13. Dezember, Dänemark bis 19. Dezember und Polen bis 12. Dezember erreichbar Eine Liste der Länder und Fristen hat Hermes auf seiner Webseite veröffentlicht.

DPD

Damit Geschenke pünktlich zu Heiligabend beim Empfänger ankommen, empfiehlt DPD, Standardpakete bis Dienstag, den 21. Dezember (Faustregel: 12 Uhr mittags) in einem Pickup Paketshop abzugeben. Prio- und Expresspakete kommen auch dann noch pünktlich an, wenn sie am Donnerstag, den 23. Dezember (12 Uhr), aufgegeben werden.

Sollen Pakete ins EU-Ausland versenden werden, empfiehlt DPD, Standardpakete bereits bis Freitag, den 17. Dezember (12 Uhr), auf den Weg zu bringen.

GLS

In vielen Städten ist auch GLS mit Paketshops vertreten, die du zum Versand deiner Weihnachtspakete nutzen kannst. GLS empfiehlt, dass dein Paket bis zum 21. Dezember, 12 Uhr in dem Shop sein sollte. Für Pakete in die Nachbarländer Deutschlands reicht es, das Paket bis zum 20. Dezember, 12 Uhr abgegeben zu haben, bei anderen EU-Ländern ist es der 19. Dezember, 12 Uhr.

UPS

Bei UPS gibt es kein einzelnes festes Datum, da UPS jenseits von Standard-Paketen mit garantierten Zustellzeiten arbeitet. Du kannst aber auf der Webseite deinen Absender und das Ziel deines Paketes angeben und UPS zeigt dir an, mit welcher Versandoption dein Paket zu Weihnachten noch ankommt. Derzeit heißt es, dass Standardpakete einen Tag länger brauchen können als üblich. An Heiligabend werden außerdem keine Standard-Pakete, sondern nur Express-Sendungen zugestellt. Wichtig: Die Auslieferung an Heiligabend betrifft nicht die vergleichsweise günstige Express Saver Option.

Normale Pakete, die du am 21. Dezember im UPS-Shop abgibst, sollten noch bis zum 23. Dezember ankommen. Danach wird es kritisch. Willst du sichergehen, solltest du einen Express-Zuschlag buchen. Express-Pakete mit Vor-12-Uhr-Zustellung, UPS Express und UPS Express Plus wird man auch an Heiligabend noch ausfahren. Sie werden teilweise sogar innerdeutsch per Flugzeug transportiert – kosten aber auch entsprechend.