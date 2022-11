Wahnsinn! WhatsApp schaltet die beste Funktion des Jahres frei

Immer wieder bringt WhatsApp neue Funktionen, die den Messenger besser machen sollen. Doch Hand aufs Herz: Nur selten ist ein Feature dabei, das wirklich sinnvoll ist. Anders ist das aber bei der neuen Funktion, die insbesondere in Gruppenchats behilflich ist. Denn vor allem hier gehen bei vielen Diskussionen schon mal wichtige Dinge unter. Das weiß auch WhatsApp und schafft jetzt Abhilfe, nachdem man die Funktion bereits seit April getestet hat.

WhatsApp: Endlich eine hilfreiche Funktion

In Gruppen bei WhatsApp geht es oft drunter und drüber. Zwar gibt es einen Trick, mit dem du wichtige Nachrichten speichern kannst. Doch für WhatsApp ist das nicht genug. Eine neue Funktion, die der Messenger jetzt für alle Nutzer freigeschaltet hat, soll Gruppen-Chats aufräumen. Trifft man sich etwa mit den anderen Mitgliedern einer Gruppe im Kino und möchte sich vorab auf einen Film einigen, lässt sich das ab sofort mit einer Umfrage tun. Nachdem man eine Frage und mehrere Antwort-Möglichkeiten eingegeben hat, kann man die Umfrage in einer Gruppe posten.

→ WhatsApp will neue Nachrichten nicht mehr anzeigen: Das steckt dahinter

Das funktioniert denkbar einfach. Alles, was du tun musst, ist in dem Feld, in dem du deine Nachricht eingibst, auf die Büroklammer zu tippen. Anschließend steht dir neben den üblichen Möglichkeiten Fotos, den Standort oder einen Kontakt zu teilen, auch die neue Umfrage-Funktion zur Verfügung. Nachdem du eine Frage und mindestens zwei Antwortmöglichkeiten eingegeben hast, kannst du die Umfrage verschicken. Bis zu 12 Antwortmöglichkeiten lassen sich eingeben – inklusive Emojis. Und freilich kannst du eine Umfrage nicht nur in einer Gruppe erstellen, sondern auch in einem privaten Chat bei WhatsApp.

Weiteres Feature steht kurz vor der Veröffentlichung

Während die Umfragen jetzt für alle verfügbar sind, gibt es zwei andere Funktion, die sich noch im Test befinden. Dennoch sollten sie in Kürze auch auf deinem Handy auftauchen. Dazu gehört neben dem Community-Feature auch der sogenannte Mehrspieler-Modus. Hier zeigen wir dir, was es damit auf sich hat.