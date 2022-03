Wahnsinn: Dieses 190-Euro-Handy schießt auf Platz 1 der Verkaufscharts

Günstige Smartphones stellen teure Top-Modelle in den Schatten. Statt für 1.000 Euro oder mehr kaufen Menschen immer öfter im Preissegment von 200 bis 500 Euro. Warum? Käufer werden immer preisbewusster und suchen nach neuen Geräten, die möglichst viel für ihr Geld bieten. Das zeigt auch eine Umfrage der Marktforscher von Counterpoint. Rund 40 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihr Budget für zukünftige Handy-Käufe kürzen wollen. Und warum sollte man auch 1.000 Euro oder mehr für ein Handy ausgeben, wenn man mit einem Modell für 200 Euro ebenfalls über WhatsApp chatten, fotografieren, über Spotify Musik oder mit Google Maps navigieren kann?

190-Euro-Handy rast auf Platz 1

Die Popularität günstiger Smartphones macht sich auch in den Verkaufscharts bemerkbar. Seit Monaten befindet sich das rund 320 Euro teure Samsung Galaxy A52s auf Platz 1 der beliebtesten Handys aller inside digital Leser. Bei Amazon ist ein ähnliches Bild zu beobachten: Günstige Handy-Modelle mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis dominieren die Top 20. Mit dem Samsung Galaxy A22 hat sich nun ein besonders günstiges Handy an die Spitze der Verkaufscharts gesetzt – und der Preis war selten so tief.

Das beliebteste Handy Deutschlands

Samsung brachte das Galaxy A22 für rund 250 Euro im Sommer 2021 in den Handel. Schnell eroberte das Handy die Herzen vieler Nutzer. Wen wundert es, bietet es doch für aktuell 190 Euro eine gute Ausstattung, die im Alltag vollkommen langt. Dazu zählen ein 6,6 Zoll großes Full-HD-Display und ein riesiger 5.000-mAh-Akku.

Hinzu kommen 4 GB Arbeitsspeicher und ein Datendepot für Bilder, Videos und Apps, das bis zu 128 GB groß ist. Bei Bedarf, und das ist heute auch nicht mehr üblich, lässt sich der Speicher per microSD-Karte um 1 TB erweitern. Zudem bietet das Handy gleich vier Kameras. Neben dem Weitwinkelobjektiv mit 48-Megapixel-Sensor und einer Ultraweitwinkelkamera gibt es auch ein Makroobjektiv. Damit kommst du ganz nah an Motive heran. Die vierte Kamera ist ein Tiefensensor, der für einen unscharfen Hintergrund sorgt – insbesondere bei Porträts macht das ordentlich Eindruck.

Darauf musst du verzichten

Wer mit dem Samsung Galaxy A22 liebäugelt, muss aber wissen, dass er auf einige Features verzichten muss. So ist das Handy weder wasserdicht, noch hat es 5G an Bord. Wer aber keinen 5G-fähigen Vertrag hat, wird hier nichts vermissen. Wer auf den neuen Mobilfunkstandard hingegen nicht verzichten will, bekommt das Samsung Galaxy A22 bei Amazon für rund 200 Euro. Ohne 5G-Anbindung ist das Handy bei Amazon aktuell für rund 190 Euro erhältlich. Doch es geht noch günstiger. Wenn du warten kannst: Aldi (Nord und Süd) nimmt das Galaxy A22 mit 5G am 7. April ins Angebot und verlangt nur 159 Euro. Diesen Preis kann derzeit kein anderer Shop unterbieten.