Wahlomat Alternative ausprobiert: Welche Partei passt zu dir?

Der Wahlomat hat sich für viele Wähler zu einer wichtigen Entscheidungshilfe für anstehende Wahlen entwickelt. Mit dem Online-Tool der Bundeszentrale für politische Bildung kannst du deine Standpunkte zu entscheidenden Themen mit den Standpunkten der Parteien abgleichen. Dazu gibt dir das Tool verschiedene Thesen vor und du entscheidest, ob du ihnen zustimmst oder nicht. Doch leider ist das wichtige Tool zur Bundestagswahl 2021 noch nicht verfügbar. Mit dem „WahlSwiper“ steht jedoch eine adäquate Alternative bereit.

Wahlomat Alternative „WahlSwiper“

Beim WahlSwiper haben sich die Entwickler ein wenig bei der beliebten Dating-Plattform Tinder inspirieren lassen. So kannst du Thesen, bei denen du zustimmst, nach rechts wischen. Stimmst du nicht zu, wischst du nach links. Themen, die dir besonders wichtig sind, kannst du doppelt gewichten. Wenn du nicht genau weißt, was mit einer These gemeint ist, helfen dir kurze Videos zu jeder Frage weiter und erklären den Hintergrund. Wenn du zu einer These keine Meinung hast, kannst du diese auch überspringen.

Ähnlich wie im Wahlomat, kannst du anschließend deine Antworten mit den Standpunkten der Parteien abgleichen. Hierzu sind standardmäßig alle zur Wahl zugelassenen Parteien ausgewählt. Du kannst aber auch nur mit ausgewählten Parteien vergleichen. Nun siehst du eine Liste aller Parteien und zu wie viel Prozent sie mit deinem Standpunkt übereinstimmen. Klickst du auf eine Partei, siehst du wie diese die 36 Thesen beantwortet hat.

Wie seriös ist das Tool?

Der WahlSwiper wird zwar nicht wie der Wahlomat direkt von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben, ist aber dennoch ein seriöses Tool, das auch schon bei der vergangenen Wahl zur Verfügung stand. Hinter dem Tool steckt der gemeinnützige Verein VoteSwiper und die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Seit der Europawahl 2019 gab es das Tool auch in anderen Ländern und zur Bundestagswahl 2021 bietet man den Wahlhelfer auch in den Sprachen Englisch, Türkisch, Russisch Arabisch und Persisch an.

WahlSwiper ist im Internet oder als App für iOS und Android erhältlich.

→ zum WahlSwiper