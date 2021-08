Wahlomat 2021: Ab wann geht das Tool online?

Wer durch die Straßen Deutschlands geht, kann es eigentlich nicht übersehen: Es steht eine Wahl an. Mit der Bundestagswahl 2021 geht es am 26. September 2021 um eine Richtungsentscheidung für ganz Deutschland. Das Parlament und die Regierung dieses Landes werden neu gewählt. Angesichts der politischen Lage durch die Corona-Pandemie und zuletzt durch die Ereignisse in Afghanistan ist der Ausgang mehr als ungewiss.

Viele Wähler sind auch noch komplett unentschlossen, welche Partei sie wählen. Zwar kann der ein oder andere für sich extrem rechte oder linke Parteien ausschließen, in der politischen Mitte gibt es aber Unterschiede im Detail. Und hier gilt es, eine Tendenz herauszufinden. Dabei kann der Wahl-o-Mat 2021 helfen, wenn man sich nicht auf markige Sprüche in Talkshows verlassen, sondern eine inhaltliche Entscheidung treffen möchtest.

Nützlich ist der Wahl-o-Mat 2021 auch, wenn du nicht alle Wahlprogramme der Kleinst-Parteien lesen möchtest, dir aber trotzdem ein Bild machen willst, ob sie sich mit deinen politischen Vorstellungen decken. Im Ergebnis siehst du dann, mit wie vielen Prozent sich deine politischen Interessen mit denen der Parteien decken.

Doch bis der Wahlomat 2021 verfügbar ist, wird es noch etwas dauern. Erst am 2. September wird die Bundeszentrale für politische Bildung das Tool online stellen. Für die ebenfalls am 26. September stattfindenden Wahlen des Berliner Senats und des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern kommt der Wahlomat am 26. August. Wer das Prinzip des Wahl-o-mat nicht kennt: Er gibt dir Thesen vor und du entscheidest, ob du ihnen zustimmst oder nicht. Besonders wichtige Thesen kannst du anschließend gewichten und dann die Parteien auswählen, die für dich infrage kommen. Anschließend siehst du, welche Partei mit deiner Ideologie am ehesten übereinstimmt.

Allerdings empfehlen wir dir, deine Wahl nicht allein vom Wahl-o-Mat abhängig zu machen. Bevor du dich final für eine Partei entscheidest, solltest du dir beispielsweise das Wahlprogramm im Ganzen durchlesen. Einige Parteien bieten auch Kurzfassungen an.

Für einige wichtige Digital- und Mobilitäts-Themen haben wir zudem die Wahlprogramme der größten Parteien für dich gelesen und dir die wichtigsten Aussagen und Vorhaben zusammengefasst.

Tempolimit auf Autobahnen Das sind die Pläne nach der Bundestagswahl

Tschüss Datenschutz? Das ist der absurde Plan der AfD

Digitaler Euro angekündigt Das sagen die Parteien zu Digitalwährungen – fördern oder verbieten?