Du interessierst dich für Wärmepumpen? Dann solltest du diese Karte kennen

Wärmepumpen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Allein in diesem Jahr haben zahlreiche Haushalte sich von fossilen Brennstoffen hin zur Wärmepumpe umorientiert. Rund 75 Prozent aller Wohngebäude in Deutschland eignen sich für das Heizen mit wenigstens einer Wärmepumpenart. Mithilfe der interaktiven Karte der Wärmepumpen-Ampel erhältst du eine Ersteinschätzung dazu, was für dein Grundstück zutrifft.

Wärmepumpen-Ampel – interaktive Karte informiert über erste Einschätzung

Das Interesse an Wärmepumpen ist seit Beginn der Energiekrise gestiegen. Allein in diesem Jahr sind zahlreiche Haushalte auf die bessere Heizalternative umgestiegen. Leider lässt sich die erhöhte Nachfrage nach Wärmepumpen zurzeit nur mit hohen Wartezeiten bedienen. Aktuell müssen Interessierten sechs bis zwölf Monate auf den Einbau Ihrer Wärmepumpe warten. Sogar Wartezeiten von ein bis zwei Jahren sind laut Bundesverband Wärmepumpen möglich. Gleichwohl sollen immer mehr Haushalte Wärmepumpen erhalten, damit das Heizen in Deutschland unabhängig von Gasimporten wird. Die gute Nachricht: Rund 75 Prozent aller Wohngebäude in Deutschland kommen für wenigstens eine Art der Wärmepumpe in Betracht.

Die Initiative Wärmepumpen-Ampel möchte dir hier einen ersten Überblick ermöglichen. Auf der Webseite steht dir eine interaktive Karte zur Verfügung, mit der du direkt überprüfen kannst, welche Wärmepumpen-Arten für dein Zuhause in Betracht kommen. Es genügt die Eingabe deiner Postleitzahl, um dir die Auswertung deiner Umgebung anzusehen. Grün markierte Grundstücke kommen dabei wahrscheinlich für wenigstens eine Form der Wärmepumpe in Betracht. Gelb markierte Flächen weisen darauf hin, dass sich das Grundstück gegebenenfalls für den Einbau einer Wärmepumpe eignet. Bei rot markierten Flächen ist die Adresse für Wärmepumpen-Technologie eher nicht geeignet. Die Ersteinschätzung kann dabei jedoch nicht eine genaue Prüfung der örtlichen Gegebenheiten ersetzen. Sie dient lediglich einer groben Orientierung.

Beispiel-Ausschnitt aus der interaktiven Karte der Wärmepumpen-Ampel

Deutschland verfolgt hohe Ziele für den Ausbau der Wärmepumpen. Insgesamt sollen ab dem Jahr 2024 jährlich eine halbe Million Wärmepumpen in Deutschland installiert werden. Die Technologie bietet große Vorteile, da sie nicht nur wesentlich klimafreundlicher heizt, sondern zusätzliche Unabhängigkeit von Drittstaaten gewährleistet. Allein der Ukraine-Konflikt hat deutlich vor Augen geführt, wie abhängig wir zurzeit von äußeren Energieimporten sind. Wie gut das Heizen mit Wärmepumpen-Technologien funktionieren kann, zeigen bereits viele Nachbarstaaten in der EU. Allein in Schweden decken Wärmepumpen rund 90 Prozent des Heizmarktes ab und werden dort seit Jahrzehnten effektiv genutzt.

Kostenloses Infomaterial zu Wärmepumpen bei Wüstenrot Stiftung

Für Interessenten von Wärmepumpen hat die Wüstenrot Stiftung einen kostenlosen Ratgeber bereitgestellt, der die wichtigsten Fragen abdeckt. Dazu gehören bekannte Fragen wie die, ob Wärmepumpen in Bestandsgebäuden funktionieren können. Oder, wie man eine Wärmepumpe effizient mit Heizkörpern betreiben kann. Der kostenlose Ratgeber kann hier als PDF-Version heruntergeladen werden. Zwar war auch eine Printausgabe des Ratgebers verfügbar, dank der hohen Nachfrage ist die Druckversion zurzeit jedoch vergriffen.

Das Potenzial für Wärmepumpen in Deutschland ist groß. Laut ausgewerteten Daten von rund 17 Millionen Gebäuden in Deutschland eignen sich:

65 Prozent für Luft-Wärmepumpe

47 Prozent für Erdsonden-Wärmepumpe

37 Prozent für Solar-Eisspeicher-Wärmepumpen

24 Prozent für Erdkollektor-Wärmepumpen

An vielen Gebäuden besteht also die Möglichkeit, mehrere Arten von Wärmepumpen zu installieren. Zurzeit ist der Marktanteil von Wärmepumpen in Deutschland noch zu gering. Man zählt insgesamt etwa 1,4 Millionen Wärmepumpe, dem gegenüber stehen jedoch 14 Millionen Gasheizungen. Bis zum Jahr 2030 sollen hingegen sechs Millionen Wärmepumpen vorhanden sein. Wegen der hohen Wartezeiten lohnt es sich bereits jetzt, sich ausführlich über die Möglichkeiten für dein Zuhause zu informieren.