VR-Spiel geschenkt: Hier gibt es 3 Spiele kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 23. März um genau 17:00 Uhr wird das Game dann von zwei neuen Spielen abgelöst, die wieder eine Woche lang im Angebot bleiben.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Warhammer 40.000“

„Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War“ ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das dich in die Welt von Warhammer 40,000 entführt. In einem brutalen Krieg geht es um die Ressourcen des Planeten, deren begrenzte Verfügbarkeit zu Konflikten führt. Als Spieler stehen dir ikonische Armeen aus dem Franchise bereit, unter anderem Astra Miltarium, Space Marines, Orks und Necrons.

Die Welt des Spiels wird zufällig generiert, weswegen kein Kampf dem nächsten ähnelt. Schaffst du es trotzdem, deine Fraktion an die Spitze zu führen und dir die hart umkämpften Ressourcen zu sichern? Um dein Ziel zu erreichen, kannst du Städte bauen, Festungen errichten und die verschiedenen Geschichten der jeweiligen Fraktionen erkunden. Nur eine Armee kann am Ende den Sieg nach Hause bringen, welche wird es bei dir sein? Aktuell gibt es das Spiel komplett kostenlos, doch nach dem Ende des Angebots kehrt das Spiel zum ursprünglichen Preis von 32 Euro zurück.

Bald im Angebot: „Chess Ultra“

Schach begeistert Menschen schon seit Jahrhunderten. Nun ist es an der Zeit, dass der beliebte Sport in der Zukunft ankommt. Dank ausgefeilter KI ist professioneller Schach mittlerweile fast jedem zugänglich und „Chess Ultra“ setzt diesen Trend fort. Die KI des Spiels wurde nämlich von Großmeistern getestet, was es dir erlaubt, auch alleine gegen einen anspruchsvollen Gegner anzutreten. Doch auch Gelegenheitsspieler finden hier das, wonach sie suchen.

Dieses Schachspiel fordert dich wirklich heraus.

Zudem bietet dir das Spiel atemberaubende 4K Grafiken und VR-Kompatibilität, die dich dem Sport noch näher kommen lässt. Außerdem kannst du nicht nur gegen die verbaute KI, sondern auch gegen andere Spieler in Online-Partien antreten. Auf welcher Plattform du spielst ist dabei irrelevant, denn das Spiel bietet dir Cross-Plattform Optionen. Ein offizieller Preis für das Spiel ist noch nicht bekannt, doch ab dem 23. März ist es eine Woche lang komplett kostenlos erhältlich.

Bald im Epic Games Store Angebot: „World of Warships“

World of Warships ist eine der beliebtesten Kriegsschiff-Simulationen überhaupt. Du kannst kostenlos ins Spiel starten, doch an Premiumschiffe zu kommen, ist eine Herausforderung. Dank des kostenlosen „World of Warships Starter Pack – Ishizuchi“ gelingt dir der Start ins Spiel viel leichter. Das Starter-Pack ist nur kurze Zeit im Epic Games Store kostenlos und bietet dir die Ishizuchi, ein japanisches Schiff der Stufe IV, sowie einen Liegeplatz am Hafen, Tarnungen und sonstige Boni.

Spielst du World of Warships oder möchtest das Spiel ausprobieren, dann solltest du dieses Starter Pack nicht verpassen. Normalerweise kostet es dich satte 19,30 Euro und ist schon bald für eine Woche kostenlos verfügbar. Das Angebot beginnt am 23. März.