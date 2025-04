Vorwahl +31: Das steckt hinter den Anrufen auf deinem Handy

Sie sind immer wieder ein Ärgernis: Anrufe, die einen auf dem Handy belästigen. Mal sind es Spam-Anrufe mit Werbung, mal Meinungsumfragen und immer öfter aber auch Betrüger. Sie wollen entweder an deine Daten oder auf direktem Weg an dein Geld. Und das machen sie geschickt. Nachdem zuletzt deutsche Telefonnummern und davor österreichische Telefonnummern für Ärger sorgten, schien es, als sei ein Phänomen in der Versenkung verschwunden: Anrufe mit der Vorwahl +31. Sie stammen vermeintlich aus den Niederlanden und sorgten schon vor einigen Monaten für Ärger. Zuletzt war es aber ruhiger geworden. Doch jetzt“ feiern die Niederländer ein „Comeback“.

Viele Telefonnummern aus den Niederlanden

Im März hatten es besonders viele Spam-Anrufer auf persönliche Daten abgesehen – selbst Kinder wurden zur Zielscheibe. Das berichtet Clever unter Berufung auf seine Nutzer. Das Team von Clever Dialer, einer App für Anruferkennung und Spamschutz, hat erneut die Top 10 der nervigsten Spam-Nummern ermittelt und veröffentlicht sie mitsamt den Kommentaren aus ihrer Community. Die Spam-Charts erstellt die Seite cleverdialer.app monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer und Telefon-Spam melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt.

Dass Kinder ins Visier der Betrüger geraten, dürfte aber rein zufällig sein. So wurde im konkreten die 9-jährige Tochter eines Nutzers der Clever-Dialer-App von der Rufnummer 015162770628 angerufen. Sie findet sich unter den Top 3 der Nerv-Nummern des Monat März. Das Top-Thema auch in diesem Monat: dreiste Gewinnspielfallen, bei denen Betroffene mit angeblich abgelaufenen Gratis-Zeiträumen oder fingierten Abos unter Druck gesetzt wurden (0176 71950255). Auffällig häufig kamen die Anrufe dieses Mal aus Hamburg und den Niederlanden – oft mit erschreckend vielen persönlichen Informationen im Gepäck (z. B. +31 6 57198052). Auch die Top-Position der am häufigsten gemeldeten Nummern ging in die Niederlande. Die Nummer +31647914014 fiel demnach besonders häufig auf. Erstaunlich ist, was die Anrufer Nutzern zu folge von ihren Opfern wissen: „Man hat angeblich drei Monate kostenlos beim Lotto gespielt und jetzt wird es kostenpflichtig. Es sei denn, man kündigt und dafür braucht man natürlich die Daten. Die Betrüger wissen aber, was du für eine Hausbank hast.“

Auch die altbekannten Stromtarif-Maschen waren wieder dabei, meist begleitet von penetranten Wiederholungsanrufen (01525 6430867).

Die aktuellen Top 10 im März im Überblick

+31647914014

04085599400

015162770628

04029996707

021315989953

015228547300

04085598378

01771950255

015256430867

+31657198052

