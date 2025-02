Vorwahl 01573: Das steckt hinter den Anrufen auf deinem Handy

Sie sind immer wieder ein Ärgernis: Anrufe, die einen auf dem Handy belästigen. Mal sind es Spam-Anrufe mit Werbung, mal Meinungsumfragen und immer öfter aber auch Betrüger. Sie wollen entweder an deine Daten oder auf direktem Weg an dein Geld. Und das machen sie geschickt. Nachdem im vergangenen Jahr lange Zeit primär österreichische Nummern mit Spam-Anrufen aufgefallen waren, haben die Experten von Clever Dialer gegen Ende des Jahres vor allem niederländische Nummern ausgemacht. Sie hatten sich als echte Nervensägen entwickelt, die auch im Januar weiterhin auffällig waren. An der Spitze in diesem Monat aber erstmals seit langem wieder: deutsche Nummern. Dieses Mal mit der Vorwahl 01573.

Viele Telefonnummern aus den Niederlanden

Der erste Monat des neuen Jahres ist endlich vorbei. Ungewöhnlich lange kam der Januar vielen Bürgerinnen und Bürgern vor, und er zog sich dank unzähliger nerviger Spam-Anrufe nur noch mehr in die Länge. Wie zu erwarten, wurden vermehrt Telefonate unter dem Vorwand eines Krankenkassenwechsels gemeldet (01573 9781469). Die Vorwahl 01573 gehört zum Netz von O2 und wurde einst der E-Plus zugewiesen. In welchem Netz die Nummern heute geschaltet sind, darüber sagt die Vorwahl jedoch nichts mehr aus.

Auffällig: Mit der 01573 9781457 war im Januar eine zweite Nummer mit der gleichen Masche aktiv. Doch auch die üblichen Gewinnspiel-Abofallen und das Klingeln in Dauerschleife wurden von diversen Nutzern beklagt (01525 6430870). Besondere Vorsicht war wie erwähnt erneut bei Verbindungen aus den Niederlanden geboten. Trickbetrüger versuchten hier mittels verschiedener Endziffern, Betroffene mit der Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu überlisten. Hier taten sich im Januar die Nummern +31 6 57113998, +31 6 58818175, +31 6 20804727 und +31 6 58959518 hervor – negativ versteht sich.

Die aktuellen Top 10 im Überblick

Die Spam-Charts erstellt die Seite cleverdialer.app monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer und Telefon-Spam melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt.

