Sie sind immer wieder ein Ärgernis: Anrufe, die einen auf dem Handy belästigen. Mal sind es Spam-Anrufe mit Werbung, mal Meinungsumfragen und immer öfter aber auch Betrüger. Sie wollen entweder an deine Daten oder auf direktem Weg an dein Geld. Und das machen sie durchaus geschickt. Schon Anfang Juli machten die Experten von Clever Dialer bereits darauf aufmerksam, dass immer mehr Trickbetrüger den guten Ruf der Verbraucherzentrale missbrauchen, um ahnungslose Bürgerinnen und Bürger am Telefon abzuzocken. Das hat sich den Monat über fortgesetzt. Doch es kamen auch neue Telefonnummern hinzu.

Viele Telefonnummern aus den Niederlanden

Auch die gemeldeten Spam-Calls des vergangenen Monats machen deutlich: Die neue Masche befindet sich weiterhin auf dem Vormarsch. Besonders auffällig ist dabei die zunehmende Anzahl an Fake-Anrufe aus den Niederlanden. Fünf von zehn Nummern in den Top 10 kommen von unseren Nachbarn aus dem Nordwesten. Auf Platz 1 hat es die Nummer +31649017617 geschafft. Die Telefonnummer war vergangenen Monat noch nicht unter den Top 10 der Spam-Charts. Die Spam-Charts erstellt die Seite cleverdialer.app monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer und Telefon-Spam melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt.

Auf Platz zwei landete im Juli die Nummer 015226938150. Hier hat der Angerufene angeblich einen 400-Euro-Gutschein gewonnen. Die Telefonnummer 01638911994 gehört angeblich einem Rechtsanwalt, tatsächlich handelt es sich aber offenbar um ein Callcenter. Was die Anrufer wollen, ist unklar. Auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz wird bei den Gaunern beliebter (01517 0294730). Verbraucher rufen deshalb in den Kommentaren der Spam-Erkennungsapp zunehmend zur Vorsicht auf und warnen andere Betroffene vor den verschiedenen Methoden.

Weitere Nummern, die im vergangenen Monat auffielen: 015510391453, +31649330120, +31645854141, 03050931590, +31649341517, 015170294730, +31647901046

Spam-Nummern im Juli 2024