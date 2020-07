Ob bei WhatsApp, Instagram oder der bei Jugendlichen aktuell sehr beleibten App TikTok: Ein unbekannter gibt sich als Jonathan Galindo aus und benutzt ein Profilbild, das einen Mensch gewordenen Goofy zeigt. In seinen Nachrichten fordert er Nutzer der Apps auf, bestimmte Aufgaben durchzuführen. Diese fangen harmlos an, werden aber im Laufe der Zeit immer heftiger. Eine davon: Kinder und Jugendliche sollen sich die eigenen Initialen in die Haut ritzen.

Etwas Vergleichbares gab es bereits vor drei Jahren. Schon 2017 forderte die „Blue Whale Challenge“ in sozialen Netzwerken dazu auf, an fünfzig Tagen jeweils eine Prüfung täglich zu bestehen. Eine Aufgabe etwa bestand darin, sich mit einem Messer die Form eines Wals in den Arm oder ins Bein zu schneiden. Eine andere mitten in der Nacht aufzustehen, 24 Stunden lang Horrorfilme zu schauen und mit niemandem zu sprechen. Das Perfide daran: am Ende soll der Selbstmord des Teilnehmers folgen. Vor drei Jahren sorgte der Suizid zweier Mädchen in Russland für Schlagzeilen. Die 14- und 15-jährigen Jugendlichen stürzten von einem 14-stöckigem Gebäude. Der Initiator der damaligen Challenge sitzt mittlerweile im Gefängnis.

Horror-Goofy bei WhatsApp: Hier kommen die Bilder her

Wer hinter Joantah Galindo steckt, ist bislang unklar. Das Bild jedoch, dass er für seine miesen Spielchen benutzt, stammt von dem Twitter-Nutzer Dusky Sam. Er selbst fertigte diese Goofy-Maske vor etwa acht Jahren an und fotografierte sich damit. In einem Tweet gibt er zu, dass es nur für sein bizarres Vergnügen gedacht war und keinesfalls dafür, Menschen zu erschrecken.

Das kannst du tun, wenn du betroffen bist

Hast du oder deine Kinder eine Anfrage bei WhatsApp, TikTok oder Instagram erhalten, solltest du auf keinen Fall auf den Link in der Nachricht tippen. Das Beste ist, die Nachricht einfach zu löschen. Bei WhatsApp solltest du unbekannte Kontakte, die etwa in Gruppen verschickt werden können, erst gar nicht annehmen.

Etwas Vergleichbares gab es schon einmal: Vor zwei Jahren trieb die Gruselfigur „Momo“ ihr Unwesen bei WhatsApp. Dabei wurden WhatsApp-Nutzer von Momo selbst kontaktiert und herausgefordert. Sie sollten unterschiedliche Aufgaben erledigen, die im Suizid gipfelten. Medien berichteten über Selbstmorde in diesem Zusammenhang – unter anderem aus Frankreich.