Vorsicht beim Urlaub: Diese Roaming-Fallen drohen noch immer

Seit mehr als zehn Jahren gilt die europäische Roaming-Verordnung, die im vergangenen Jahr noch einmal nachgebessert wurde. Im Kern heißt das: Nutzt du dein Handy im EU-Ausland, so darf dir dein Anbieter dafür nicht mehr berechnen, als das Gespräch oder die Datenübertragung in Deutschland gekostet hätte. Doch es gibt Ausnahmen und Fallen, die am Ende doch für eine böse Überraschung sorgen können. Übrigens: Auch wenn Norwegen, Island und Liechtenstein nicht zur EU gehören, unterliegen sie der EU-Verordnung. Großbritannien gehört nicht mehr zur EU, allerdings behandeln alle deutschen Mobilfunkanbieter Großbritannien noch so, als wäre es ein EU-Land.

Vorsicht bei Fähren, Flugzeugen, Kreuzfahrten und am EU-Rand

So ist beispielsweise dann Vorsicht geboten, wenn du am Rand der EU Urlaub machst – etwa am Bodensee oder auf einigen griechischen Inseln. Dann nämlich könnte sich dein Handy in den Netzen der Schweiz oder der Türkei einbuchen. Auch wenn du auf EU-Boden bist, werden dann keine EU-Gebühren abgerechnet, sondern das International Roaming. Auch auf Schiffen oder in Flugzeugen können hohe Kosten anfallen. Der Grund: Fähren und Flugzeuge haben meist ein eigenes, per Satellit versorgtes Handynetz, das nicht der EU-Regulierung unterliegt.

Bei Schiffen gilt das gleichermaßen für Fähren wie auch für Kreuzfahrtschiffe. Besonders in Häfen oder an Flughäfen sei es ratsam zu überprüfen, ob das mobile Endgerät mit einem terrestrischen Mobilfunknetz verbunden oder in ein satellitengestütztes Bordnetz eingebucht ist, heißt es von der Bundesnetzagentur. Zwar müssten die Schiffe ihr Bordnetz eigentlich in Küstennähe ausschalten, doch geschieht das nicht immer.

Auch bei Einreise in beliebte Reiseländer wie die Türkei, Ägypten, Marokko, Thailand oder die USA fallen hohe Kosten bei der Handynutzung im Roaming an. Der Mobilfunkanbieter seine Kunden darüber informieren, welche Preise im besuchten Land gelten. Unser Tipp, wenn du ins Nicht-EU-Ausland fliegst: Schalte die mobile Datennutzung aus, bevor du landest.

Kostenfalle Hotlines und WiFi Call

Hohe Roaming-Gebühren können bei Anrufen zu Sonderrufnummern und Mehrwertdiensten (z. B. Reise-Hotlines, Kundenservice) auf Reisen im Ausland entstehen. Für solche Rufnummern gelten bei Anrufen aus dem EU-Ausland die inländischen Preise häufig nicht. Nach Angaben der Bundesnetzagentur müssen Mobilfunkanbieter ihre Kunden bei Einreise in ein anderes EU-Land auch darüber informieren, dass bei Nutzung von Mehrwertdiensten zusätzliche Roaming-Gebühren anfallen können. Der Anbieter muss ebenfalls darüber informieren, bei welchen Rufnummernbereichen dieses Risiko besteht.

Weiteres Kostenrisiko ist die Nutzung von WiFi Call. Bist du im Hotel-WLAN im EU-Ausland eingebucht und rufst ein Restaurant im Ort für eine Reservierung an, so führst du tariflich gesehen ein teures Auslandsgespräch.