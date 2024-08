Voller Handy-Akku immer & überall – ab September geht’s los

Das Interesse an Feature-Phones (Handys, keine Smartphones) wuchs kürzlich wieder stark an. Einerseits wegen des Digital-Detox-Trends. Und andererseits aufgrund der deutlich höheren Akkulaufzeit. Denn so überzeugend die PR-Phrasen auch sein mögen, die eine zwei- oder gar dreitägige Laufzeiten versprechen – in Wahrheit müssen Smartphones beinahe zwangsläufig jeden einzelnen Tag an die Steckdose. Eine mögliche Lösung für zu kurze Laufzeiten stellen Powerbanks dar. Doch diese wollen herumgetragen werden und sind ab einer gewissen Kapazität alles andere als gewichtslos. Nun soll eine bequemere Lösung in die Läden kommen.

Power Hat von EcoFlow

Hast du den neuen Power Hat von EcoFlow auf dem Kopf, hat dein Handy praktisch unbegrenzt Energie. Denn in die neue Hightech-Kopfbedeckung sind acht Solarpanele eingelassen. Diese wandeln Solarenergie in elektrische Energie um und stellen letztere dem Träger bereit. Heißt: Smartphone-Nutzer können ihre Handys direkt am Hut laden und haben somit praktisch unbegrenzt Strom.

Technisch soll der Hut laut Herstellerangaben einen Output von 5 Volt und 2,4 Ampere bieten. Das entspricht einer Ladeleistung von 12 Watt. Zum Vergleich: Moderne Smartphone lassen sich in den meisten Fällen mit 30 bis 60, gelegentlich auch mit weit über 100 Watt laden. Aus ebenjenem Grund soll eine einzelne Ladung drei bis vier Stunden in Anspruch nehmen. Da der Hersteller in diesem Beispiel von 4.000 mAh ausgeht, aktuell jedoch eher 5.000 mAh die Norm sind, kann die tatsächliche Ladedauer auch bei sonnigem Wetter höher ausfallen.

Dafür ist der EcoFlow Power Hat nach IP65 zertifiziert und damit staubdicht sowie geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel – allerdings kein starkes Strahlwasser. Das Gewicht liegt derweil bei 370 Gramm. Und als Anschlüsse stehen dem Träger ein USB-A- sowie ein USB-C-Port zur Verfügung.

EcoFlow Power Hat

Preis und Verfügbarkeit

Derzeit ist das neue Gadget noch nicht in Deutschland verfügbar. Und auch in den USA wird der Hut erst Mitte September 2024 verschickt. Dafür kann dieser dort bereits ab sofort vorbestellt werden – für 79 US-Dollar. Die unverbindliche Preisempfehlung wird indes mit 129 US-Dollar angegeben.