Volkswagen Software Update: Jetzt werden Elektroautos noch besser

Besitzer eines ID.-Fahrzeugs von Volkswagen dürfen sich auf ein großes Software-Update freuen. Es soll im Laufe des zweiten Quartals als Over-the-Air-Update zur Verfügung stehen und eine Vielzahl neuer Funktionen in die bereits ausgelieferten Modelle ID.3, ID.4 und ID.5 bringen. Ebenso wird die maximal mögliche Ladeleistung optimiert und durch die Nutzung von Schwarmdaten macht Volkswagen nach eigenen Angaben einen nächsten Schritt in Richtung automatisiertes Fahren.

Automatisierter Spurwechsel möglich

Um Schwarmdaten nutzen zu können, ist der sogenannte „Travel Assist mit Schwarmdaten“ notwendig. Mit zwei Radaren im Heck und per Ultraschall kann dieses Assistenzsystem den umliegenden Verkehr im Blick behalten und auf der Autobahn ab 90 km/h auf Wunsch auch aktiv den Spurwechsel unterstützen. Sofern aktiviert, kann der Spurwechsel durch Tippblinken begonnen und ausgeführt werden. Voraussetzung ist, dass die Sensoren im Umfeld keine Objekte erkannt haben und das kapazitive Lenkrad die Hände des Fahrers wahrnimmt. Das Fahrzeug lenkt dann selbstständig in die gewünschte Fahrspur, der Fahrer kann aber jederzeit eingreifen und das Manöver selbst steuern.

Einmal einparken, bitte

Weitere Neuerung: Bei Nutzung des „Park Assist Plus“ ist es möglich, das Auto selbst eine passende Parklücke finden und auch selbstständig mithilfe der Umfeldsensoren einparken zu lassen. Nach Angaben von Volkswagen funktioniert die automatisierte Suche bis zu einer Geschwindigkeit von 40 km/h bei Längsparklücken und an Querparklücken mit bis zu 20 km/h. Der Einparkvorgang wird nach einem Stopp des Fahrzeugs an der passenden Parklücke mit einer Betätigung des Start-Buttons im Park-Menü aktiviert. Der „Park Assist Plus“ kann ferner bei bereits begonnenen Parkmanövern unterstützen, indem er den Vorgang zu Ende bringt. Aus Längsparklücken kann er auch wieder ohne Zutun des Fahrers ausparken.

Mindestens genauso praktisch: der optionale „Park Assist Plus mit Memory Funktion“, dem bis zu fünf individuelle Parkmanöver beigebracht werden können. Die Memory-Funktion merkt sich dabei die Parkvorgänge unterhalb von 40 km/h mit einem Fahrtweg von bis zu 50 Metern. Beispielsweise, um in einem Carport oder einer Garage einzuparken. Einmal muss der Fahrer diesen Parkvorgang selbst vornehmen und abspeichern. Danach ist es dem Fahrzeug möglich, den „gelernten“ Parkvorgang unter Überwachung des Fahrers selbstständig zu wiederholen.

Mit dem „Park Assist Plus mit Memory-Funktion“ lernt das Elektroauto individuelle Parkvorgänge und kann sie selbstständig wiederholen.

Neue Anzeigen in ID. Software 3.0 verfügbar

Nach Installation der ID. Software 3.0 werden auch verschiedene neue Anzeigen verfügbar sein. Das optionale Augmented Reality Head-up-Display erhält etwa zusätzliche Anzeigen im Fernbereich. Neben der Anzeige des optionalen assistierten Spurwechsels des „Travel Assists“ zeigt es auch neue Symbole wie Kreisverkehre und Distanzangaben zum Fahrtziel an. Die Abbiegepfeile erscheinen künftig nach Angaben von Volkswagen noch besser in die Umgebung integriert. Im ID. Cockpit wird neben der verbleibenden Distanz bis zum Ziel auch der Ladezustand neben einem entsprechend gefüllten Batteriesymbol mit Prozentangabe angezeigt.

Neue Anzeigen im Head-up-Display für E-Autos von Volkswagen.

Neu ist auch, dass die Software bei einer aktiven Navigation im Rahmen der Systemgrenzen erkennen kann, auf welchem Fahrstreifen das Volkswagen-ID.-Model gerade fährt. An Autobahnkreuzen und vor Autobahnabfahrten ist es so möglich, dem Fahrer rechtzeitig einen Hinweis zu geben, besser zeitnah den Fahrstreifen zu wechseln. Das im Innenraum verfügbare ID. Light wiederum kann jetzt auch vor lokalen Gefahren warnen. Dieser Dienst basiert auf der Car2X-Technologie von Volkswagen: Autos vernetzen sich über den Funkstandard WLANp direkt und lokal miteinander. Dadurch können sie sich in Echtzeit über kritische Verkehrssituationen informieren – vom Liegenbleiber bis zum Rettungswagen.

Sprachbedienung in ID.-Modellen optimiert

Ferner hat Volkswagen mit der ID. Software 3.0 nach eigenen Angaben die Sprachbedienung verbessert. Der Hersteller verspricht eine schnellere und präzisere Erkennung von Sprachbefehlen. Die Software tut jetzt in 95 Prozent der Fälle genau das, was der Fahrer sich wünscht, so das Versprechen. Auch erkennt das System mit seinen digitalen Mikrofonen künftig, ob der Fahrer oder der Beifahrer spricht, und setzt die Anweisungen – etwa bei der Zwei-Zonen-Klimatisierung – entsprechend um.

Und: ID.-Modelle mit der 77 kWh großen Batterie laden an einer Gleichstrom-Ladesäule in Zukunft unter optimalen Bedingungen schneller. Bisher war eine maximale Ladeleistung von 125 kW möglich, in Zukunft sind es nach dem entsprechenden Softwareupdate bis zu 135 kW. Kunden, die ihre Batterie schonen wollen, können den neuen Battery Care Mode aktivieren. Er limitiert den Ladestand nach oben auf 80 Prozent.

Zudem strukturiert Volkswagen das Lademenü auf dem Touchscreen er ID-Modelle neu und führt eine Multistopp-Routenplanung für lange Strecken ein, die unter anderem auch aktuelle Verkehrsinformationen berücksichtigt.