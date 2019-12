Stellt euch vor, ihr fahrt mit eurem E-Auto in ein Parkhaus, sucht euch einen beliebigen Parkplatz aus, schließt es ab und wenn ihr wiederkommt, ist das Auto zur Weiterfahrt vollgeladen. Ganz ohne vorherige Parkplatz-Suche mit vorhandener Ladesäule, die im Regelfall natürlich schon besetzt ist. Klingt nach einer Utopie? Doch es könnte schon bald zur Realität werden, denn der Volkswagen-Konzern hat nun das Konzept eines autonomen Ladesäulen-Roboters vorgestellt.

Was kann der Laderoboter?

Der mobile Laderoboter der Volkswagen Group Components übernimmt die Aufgabe des Ladens vollkommen eigenständig. Der gesamte Ladevorgang verläuft demnach ohne jegliche menschliche Begleitung. Ausgestattet ist der kleine Roboter mit Kameras, Laserscannern und Ultraschallsensoren. Mit diesen soll er sich frei im Parkhaus bewegen, mögliche Hinweise erkennen und auf diese reagieren können. Je nach Größe des Parkareals sollen auch mehrere Laderoboter parallel eingesetzt werden können.

Für einen ausreichenden Energiespeicher bringt der Roboter einen Anhänger als fahrbaren Energiespeicher mit zum Auto. Voll aufgeladen soll dieser einen Energiegehalt von circa 25 kWh verfügen und das DC-Schnellladen mit bis zu 50 kW ermöglichen. Ein Laderoboter soll zeitgleich mehrere der Akkuwagons gleichzeitig bewegen. Da der mobile Akku die gesamte Ladezeit neben dem Auto stehen bleibt, kann sich der Roboter unterdessen um das Laden weiterer E-Autos kümmern. Sobald ein Ladeservice beendet ist, holt der Roboter den mobilen Energiespeicher wieder eigenständig ab und bringt ihn zurück an die Ladestation wo er wieder aufgeladen wird.

Gestartet wird der Ladeprozess per App oder Car-to-X-Kommunikation. Nach Startgenehmigung fährt der Roboter eigenständig das zu ladende Fahrzeug an, kommuniziert mit diesem, öffnet die Ladeklappe, schließt den Stecker an und entkoppelt es nach Vollladen wieder. Alles vollkommen eigenständig.

Eine Revolution beim Laden

Derzeit ist der Laderoboter noch eine visionäre Studie. Er kann jedoch schnell zur Realität werden, sofern die Rahmenbedingungen stimmen, sagt der Entwicklungschef der Volkswagen Group Components, Mark Möller. Weiter betont er: „Der mobile Laderoboter kann eine Revolution beim Laden zum Beispiel in Parkhäusern, auf Parkplätzen oder in Tiefgaragen auslösen. Denn mit ihm bringen wir die Ladeinfrastruktur einfach zum Auto und nicht umgekehrt. Wir elektrifizieren damit auf einen Schlag ohne aufwändige infrastrukturelle Einzelmaßnahmen nahezu jeden Parkplatz“. Die Volkswagen Group Components forsche unterdessen an unterschiedlichen Ansätzen zum Ausbau der Ladeinfrastruktur. Derzeit gehören bereits flexible Schnellladesäulen und eine DC-Wallbox zur Ladefamilie. Zukünftig sollen dann weitere innovative Produkte wie der Laderoboter dazukommen.

Jeder Parkplatz kann zum Ladepunkt werden

Der mobile Laderoboter könnte die Parkplatzsituation an vielen Orten verbessern. Wo heutzutage noch freie Parkplätze für Elektroautos gesucht werden müssen, könnte der mobile Laderoboter Elektroautos auf jedem Parkplatz laden. Fahrerinnen und Fahrer haben also freie Platzwahl – unabhängig von einer vorhandenen Ladesäule. Wie Möller mitteilte, soll der Roboter durch die kompakte Bauform auch perfekt für Anwendungen in begrenzten Parkräumen ohne Ladeinfrastruktur wie Tiefgaragen geeignet sein.

Wann der mobile Laderoboter jedoch zur Wirklichkeit wird, bleibt abzuwarten. Derzeit bleibt es vorerst ein Blick in die Zukunft. Doch neben der Weiterentwicklung der Ladesäulen plant der Volkswagen Konzern auch bei seiner Automobilflotte Großes. So will er beispielsweise ab 2024 E-Autos unter 20.000 Euros verkaufen und ab 2025 autonom fahrende Elektroautos und E-Nutzfahrzeuge unter dem Namen der Tochterfirma „Volkswagen Autonomy GmbH“ vertreiben.

