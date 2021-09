Vodafone stellt Kabel-TV-Sender auf Internet um

Die Umstellung betrifft zunächst einmal TV-Zuschauer, die bei Vodafone Fremdsprachenpakete buchen. Denn 23 internationale TV-Sender sind jetzt zwar in HD, dafür aber nur noch per Internet zu empfangen. Um diese sehen zu können, brauchst du die in diesem Jahr erst eingeführte GigaTV Cable Box 2. Alle anderen Set-Top-Boxen unterstützen diese Sender und den Empfang nicht.

Die neuen Fremdsprachenpakete seien bundesweit ab sofort verfügbar. Bislang bot Vodafone in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg 14 Fremdsprachenpakete an, die aus 55 SD-Sendern und 6 Radioprogrammen bestanden. In den übrigen Bundesländern hatten Vodafone-Kunden Zugang zu acht Fremdsprachenpaketen mit 31 SD-Sendern und einem Radioprogramm. Jetzt vereinheitlicht Vodafone das TV-Angebot. Es umfasst 17 Pakete mit 100 Sendern, davon 23 in HD-Qualität. Hinzu kommen sieben internationale Radiosender.

Vodafone nutzt TV-Kapazität für andere Dienste

Mit der Umstellung müssen aber auch alle Kunden, die bereits Fremdsprachenpakete abonniert haben, den neuen Receiver nutzen. Die Abschaltung der Sender im klassischen Kabelnetz erfolgt im kommenden Sommer. Wenn du als Fremdsprachenpaket-Kunde bis dahin nicht die GigaTV Cable Box 2 nutzt, wirst du die Sender nicht mehr empfangen können. Wer internationale TV-Pakete abonniert hat, wird von Vodafone über das weitere Vorgehen informiert.

Das Ziel von Vodafone: TV-Sender, die vergleichsweise wenig Zuschauer haben, sollen auf eine internetbasierte Übertragung umgestellt werden. Dadurch werden Kapazitäten im Kabelnetz frei, die Vodafone für andere Dienste nutzen kann. An erster Stelle steht dabei wohl das Internet. Je mehr Kunden Vodafone-Internet buchen und hohe Datenraten nutzen, desto mehr Kapazitäten braucht Vodafone im Netz, um die Datenraten liefern zu können. Langfristig ist das Ziel von Vodafone, ein bundesweit einheitliches Angebot von TV-Sendern und Frequenzen zu haben.

Übrigens: Ob du einen Sender per Kabelnetz oder Internet empfängst, zeigt dir die GigaTV Cable Box 2 nicht an. Die EPG-Darstellung macht keinen Unterschied zwischen den Empfangswegen. Ein Sender per Internet ist genau so eingeordnet wie ein normaler Kabel-Sender.